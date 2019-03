Biga’da 8 bekçi göreve başladı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde hizmet içi mesleki eğitimini tamamlayan 8 bekçi göreve başladı.

Biga’da hizmet içi mesleki eğitimini tamamlayan 8 bekçi göreve başladı. Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törene Kaymakam Mustafa Can, Emniyet Müdürü Aladdin Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ufuk Erikli, polis ve bekçiler katıldı. Kaymakam Can burada yaptığı konuşmada çarşı ve mahalle bekçilerinin emniyet teşkilatının bir unsuru olarak görev yapacaklarını söyledi. Can: "eskiden var olan ve belli bir süre kaldırılan İç İşleri Bakanlığımızın yeniden uygulamaya geçirdiği bekçi uygulaması ilçemizde de geçtiğimiz hafta itibariyle yapılan atamalarla gerçekleşti. Polisimiz, gece gündüz çalışıyor. Ancak şu an bekçilerimiz, yaya olarak ilçemizde huzur ve güvenliği sağlama noktasında emniyet ve asayişi sağlayacaklar. Bekçilerimiz, polisimizin sahip olduğu tüm yetkilere sahipler. İlçe Emniyet Müdürlüğünce planlanan cadde ve sokaklarda gece başlayarak gün ağarıncaya kadar tüm sokakları, mahalleleri gezecekler. Gerek suçun önlenmesinde gerekse suçluların tespitinde vazife alacaklar. Bekçilerimizin tamamı Bigalı. Hepsine hayırlı görevler diliyorum" diye konuştu.