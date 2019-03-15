0553 313 94 23

Biga MYO’da ’Deprem ve Deprem Gerçeği’ konulu konferans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga Meslek Yüksekokulu(MYO) Biga Değerleri Topluluğu’Deprem ve Deprem Gerçeği’ konulu konferans düzenledi.

15 Mart 2019 Cuma 14:19
Biga MYO’da ’Deprem ve Deprem Gerçeği’ konulu konferans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga Meslek Yüksekokulu(MYO) Biga Değerleri Topluluğu’Deprem ve Deprem Gerçeği’ konulu konferans düzenledi.


Biga Meslek Yüksekokulu konferans salonunda Mali Müşavir ve Öğretim Elemanı Bahaettin Çetin tarafındansunum gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Biga Değerleri Topluluğu üyesi Yerel Yönetimler Programı 2.sınıf öğrencisi Gizem Cennet Kubur’un yaptığıkonferansta konuşan Bahaettin Çetin, her yıl 1-7 Mart tarih aralığında deprem haftası olarak kabul edildiğini söyledi.


Çetin, " Deprem haftasının amacı, önemli bölümü 1. derece deprem bölgesi olan ülkemizde vatandaşlarımızın depreme karşı hazırlıklı olmasını sağlamaktır. Bildiğiniz gibi, binlerce vatandaşımızın ölümüne ve yaralanmasına neden olan 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi sonrasında ülkemiz genelinde depremden korunma yollarının anlatıldığı birçok seminer verilmişti. Ben de o dönemlerde kamuoyunda ’Deprem Dede’ olarak bilinen rahmetli Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara’nın verdiği eğitimlere katılarak deprem eğitici sertifikası almıştım. Bugüne kadar birçok kamu ve özel sektör kuruluşunda depremden korunma konusunda bilgilendirme eğitimleri verdim. Depremden korkmakla hiçbir şey elde edemeyiz. Bunun en güzel örneği Japonya’dır. Bizler, deprem gerçeğini asla unutmadan bu günden itibaren olası bir depremde zarar görmememiz için evimizde deprem çantamızı hazırlamalı, güvenli bölgeleri tespit etmeli ve eşyalarımızı sabitlemeliyiz. Deprem esnasında kesinlikle balkon ve merdivenlere yönelmemeli, deprem öncesi tespit etmiş olduğumuz evimizin veya okulumuzun güvenli bölgelerinde çömelip-küçülerek ve tutunarak depremin bitmesini beklemeliyiz. Deprem sonrasında ise güvenli bir alana çıkmalı, ailece önceden belirlemiş olduğumuz bir noktada bir araya gelmeliyiz. Unutulmamalıdır ki, insanlar deprem esnasında yaşadıkları korku ve paniğin etkisi ile bilinç dışı hareketlerde bulunmaktadırlar ki bu durum önlenebilecek olası birçok maddi ve manevi zararın daha da artmasına yol açmaktadır. Yaşanılan bu korku ve panik ise, ancak ve ancak aile, okul ve diğer kurumlar bazında sık sık yapılacak olan tatbikatlar ile önlenebilir veya azaltılabilir” dedi.


Çetin, daha sonra öğrencilerin soruları cevaplandırdı. Öğrencilere depremden korunma yöntemlerinin anlatıldığı broşürler dağıtıldı. Öğretim Elemanı Bahaettin Çetin’e Biga Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Ertuğrul Bilgücü tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Selçuk’ta 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
    1. Selçuk’ta 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
    2. Toplum Destekli polisler sağlıkçıları..
    3. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    4. Gazze Şeridi'nde Büyük Dönüş Yürüyüşü..
    5. Şeyh Edebali Üniversitesi’nde..
    6. Tabip Odası’ndan ödül töreni
    7. "Batı'da ağaçlar çiçek açtı, Doğu'da..
    8. 17 Mart’ta bu yollara dikkat
    9. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "(Yeni..
    10. Emre ile Burak en son 6 Ekim 2017’de..
    11. Bakan Çavuşoğlu: "Belçika’daki yargı..
    12. CHP’li Öndeş, AK Parti lehine..
    13. Çankaya Belediyesi ArtAnkara’da
    14. TÜGVA İl Başkanı Murat Tuna:“Ezan,..
    15. Palu’da "Çanakkale Şehitlerine" şiir..
    16. Ambulansta ilk kez doğum eğitimi
    17. Deniz Türüç yeniden Milli takımda
    18. Oyak Renault, teknolojisi ile gençlere..
    19. GRAFİKLİ - Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    20. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan..
    21. Fesih Özyurt’un 10. kişisel yağlı boya..
    22. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
    23. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi memur..
    24. CHP’li Öküzcüoğlu’ndan Yeni..
    25. KO-MEK sergisinde yoğun ilgi
    26. Ortaokul Öğrencileri Araştırma..
    27. Ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final..
    28. Damadın sağdıcı 4 aylık bebek oldu
    29. CHP'nin yönettiği ilçede afişler..
    30. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler