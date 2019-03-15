Biga MYO’da ’Deprem ve Deprem Gerçeği’ konulu konferans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga Meslek Yüksekokulu(MYO) Biga Değerleri Topluluğu’Deprem ve Deprem Gerçeği’ konulu konferans düzenledi.

Biga Meslek Yüksekokulu konferans salonunda Mali Müşavir ve Öğretim Elemanı Bahaettin Çetin tarafındansunum gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Biga Değerleri Topluluğu üyesi Yerel Yönetimler Programı 2.sınıf öğrencisi Gizem Cennet Kubur’un yaptığıkonferansta konuşan Bahaettin Çetin, her yıl 1-7 Mart tarih aralığında deprem haftası olarak kabul edildiğini söyledi.

Çetin, " Deprem haftasının amacı, önemli bölümü 1. derece deprem bölgesi olan ülkemizde vatandaşlarımızın depreme karşı hazırlıklı olmasını sağlamaktır. Bildiğiniz gibi, binlerce vatandaşımızın ölümüne ve yaralanmasına neden olan 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi sonrasında ülkemiz genelinde depremden korunma yollarının anlatıldığı birçok seminer verilmişti. Ben de o dönemlerde kamuoyunda ’Deprem Dede’ olarak bilinen rahmetli Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara’nın verdiği eğitimlere katılarak deprem eğitici sertifikası almıştım. Bugüne kadar birçok kamu ve özel sektör kuruluşunda depremden korunma konusunda bilgilendirme eğitimleri verdim. Depremden korkmakla hiçbir şey elde edemeyiz. Bunun en güzel örneği Japonya’dır. Bizler, deprem gerçeğini asla unutmadan bu günden itibaren olası bir depremde zarar görmememiz için evimizde deprem çantamızı hazırlamalı, güvenli bölgeleri tespit etmeli ve eşyalarımızı sabitlemeliyiz. Deprem esnasında kesinlikle balkon ve merdivenlere yönelmemeli, deprem öncesi tespit etmiş olduğumuz evimizin veya okulumuzun güvenli bölgelerinde çömelip-küçülerek ve tutunarak depremin bitmesini beklemeliyiz. Deprem sonrasında ise güvenli bir alana çıkmalı, ailece önceden belirlemiş olduğumuz bir noktada bir araya gelmeliyiz. Unutulmamalıdır ki, insanlar deprem esnasında yaşadıkları korku ve paniğin etkisi ile bilinç dışı hareketlerde bulunmaktadırlar ki bu durum önlenebilecek olası birçok maddi ve manevi zararın daha da artmasına yol açmaktadır. Yaşanılan bu korku ve panik ise, ancak ve ancak aile, okul ve diğer kurumlar bazında sık sık yapılacak olan tatbikatlar ile önlenebilir veya azaltılabilir” dedi.

Çetin, daha sonra öğrencilerin soruları cevaplandırdı. Öğrencilere depremden korunma yöntemlerinin anlatıldığı broşürler dağıtıldı. Öğretim Elemanı Bahaettin Çetin’e Biga Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Ertuğrul Bilgücü tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.