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Biga MYO ile GMKA arasında proje protokolü imzalandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde,Biga Meslek Yüksekokulu tarafından 2018 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi-2.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:00
Biga MYO ile GMKA arasında proje protokolü imzalandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde,Biga Meslek Yüksekokulu tarafından 2018 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi-2. Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan“Biga bölgesinde kırsal kalkınma için çiğ süt kalitesinin arttırılmasına yönelik mesleki eğitimve laboratuar projesi” başlıklı proje Güney Marmara Kalkınma Ajansı(GMKA) ile destek anlaşmasıimzalanarak, faaliyetlerine başladı.


Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Ertuğrul Bilgücü yaptığı açıklamada, "Proje kapsamında Biga Meslek Yüksekokulu Çiğ Süt Laboratuarına antibiyogram cihazı kazandırılacak olup, özellikle mastitis hastalığının erken dönemde teşhis ve tedavi olanakları gerçekleşebilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında ayrıca üreticilerimize süt hijyeni, hayvan besleme, barınaklar ve örgütlenme konularında eğitim programları düzenlenecektir. Projede, Prof. Dr. Ünal Kızıl, Doç. Dr. Songül Şentürklü, Dr. Öğretim Üyesi A. Gülin Eser veÖğr. Gör. Muradiye Özel Ödül proje uzmanı olarak görev alacaklardır. 15 ay sürecek olan projede Biga Ziraat Odası ile Biga Ticaret ve Sanayi Odası ortak kuruluş olarak görev alacak olup, Biga Ticaret Borsası, Biga Süt Üreticiler Birliği, Biga Hay- Koop ve Biga -Tar. Koop. birlikleri de projemizde iştirakçi olarak görev alacaklardır" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:00
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