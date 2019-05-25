Biga Küçük Sanayi Sitesi Olağan Genel Kurulu yapıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde,S.S. 3 Nolu Biga Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen kurula İnegöl Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Tandoğan Taner, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur,MHP İlçe Başkanı Saadettin Saat ve kooperatif üyeleri katıldı.

Divan başkanlığını Mehmet Kiraz, yardımcılığını Fuat Öksüz, katip üyeliklerini ise Ferhat Önder Öztek yaptı. Olağan Genel Kurul toplantısının açılış konuşmasını yapan S.S. 3 Nolu Biga Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Bülent Dülger, " Bir hayal ile başlayan süreçte talebin olup ta arzın olmadığı yeni sanayi sitemizde dükkan fiyatlarının yüksek olması aynı zamanda kiraların artmasına rağmen boş dükkan bulunmamasından kaynaklanan talep üzerine talibiz diye yola çıktık. Yer arayışına girdik. Dosyalarımızı hazırladık.382 dönümİdriskoru mevkii ise 313 dönüm olarak onaylandı. Bizler küçük esnaf olduğumuz için maliyet çok önemliydi. O yüzden İdriskoru mevkiine yoğunlaştık. Tapu devrini düşünürken önümüze engel çıktı. Yerin orman vasfında olması idi. 49 yıllığına Biga Belediyesine mezarlık alanı olarak tahsis edildiğini öğrendik" dedi.

Faaliyet raporlarını okumasının ardından, 2019-2020 tahmini bütçesi ele alındı. Denetleme raporlarından sonra yapılan faaliyetler neticesinde gelir giden bilançosu oybirliği ile kabul edildi.