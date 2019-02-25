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Biga Kızılay Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde,Türk Kızılay Derneği Biga Şubesinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında Erdoğan Başer başkan seçildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:11
Biga Kızılay Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde,Türk Kızılay Derneği Biga Şubesinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında Erdoğan Başer başkan seçildi.


Türk Kızılay Derneği Biga Şubesinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısının Divan Başkanlığını Mustafa Koroz, Başkan Yardımcılığını Akif Kireç ve Nail Avcı, Katip üyelini ise Can Demir yaptı.


Faaliyet raporunun okunmasının ardından son üç yıl içinde yapılan faaliyetler anlatıldı ve kabul edildi.169 üyesi bulunanKızılay Biga şubesinin 89 üyenin imzasıyla başlayan genel kurulda tek liste ile 32 oy alan Erdoğan Başer başkan seçildi. Yapılan seçimlerin sonunda Erdoğan Başer başkan olurken, yönetim kurulu üyeliklerine ise Taner Sarı, Ömer Yıldız, Samet Tunçer, Serhan Kargı, Uğur Usta ve Talha Avcı seçildi.


Biga Kızılay Şube Başkanı Erdoğan Başer yaptığı konuşmada, “ Bizler Türkiye’nin 150 yıllık geçmişiyle gözbebeği olan ve kamu yararına çalışan Kızılay’ın Biga’daki çalışmalarını daha ileriye taşımak için emek vereceğiz. Kızılay’ın değerini artıracak, yardım çalışmalarında ihtiyaçları giderecek projeler yapacağız. Yeni bir heyecanla çıktığımız bu yolda tüm üyelerimizin desteğini hissetmek istediğimiz gibi, her Bigalının da yapacağımız çalışmalara sahip çıkacağına inanıyoruz. İnşallah bizler yurtiçi ve yurtdışında sıkıntıda olan herkesin yanında olan Türk Kızılay’ının bayrağını daha üst seviyelere taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle eski yönetime de yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Olağan genel kurula katılan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ise konuşmasında, "Kızılay, ülkenin sıkıntılı günlerinde halkın yardımına koşar. Biga Kızılay’ın kendine özgü bir yapısı var. İsterdim ki Kızılay o geleneklerini koruyarak devam etsin. Dışarıdan , Kızılay’ın belki deadresini bilmeyen insanlardan oluşan üye yapısı ile Kızılay’ın ele geçiriliyor olması bu kentin bir bireyi ve Belediye Başkanı olarak şahsen beni üzmüştür. Kızılay bu tip tartışmaların dışında veüzerinde bir kurum olması gerekir. Dışarıdan üye yaparak bu kurumu ele geçirmeye çalışmak yapılan işlemin çok dürüstçe ve doğru olmadığı konusunda bende şüphe uyandırmıştır. Bu tavır1868 yılında kurulan bu kuruma yakışmamıştır" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:11
  1. doğa

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