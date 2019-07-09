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Biga Belediyesi’nin yaz kurslarına yoğun ilgi

Çanakkale’nin Biga Belediyesi Bilgi Evleri ve Atatürk Kültür Merkezi’nde başlayan ücretsiz yaz kursları binlerce çocuğun onlarca farklı kursa gösterdiği ilgiyle devam ediyor.

09 Temmuz 2019 Salı 16:59
Biga Belediyesi’nin yaz kurslarına yoğun ilgi

Çanakkale’nin Biga Belediyesi Bilgi Evleri ve Atatürk Kültür Merkezi’nde başlayan ücretsiz yaz kursları binlerce çocuğun onlarca farklı kursa gösterdiği ilgiyle devam ediyor.


Sosyal belediyecilik alanındaki uygulamalarına tüm hızıyla devam eden Biga Belediyesi tarafından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Biga Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanatları Okulu (ASO) Müdürlüğü bünyesinde açılan yaz kursları 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren eğitici, öğretici ve eğlendirici içerikleriyle sürüyor.


Ada Bilgi Evi, Alişdede Bilgi Evi, Cumhuriyet Bilgi Evi ve Şirintepe Bilgi Evi’ne yaz kursları için 2 bin 64 kursiyer başvururken, Atatürk Kültür Merkezi’ndeki yaz kursları için ise bin 390 kursiyer başvuruda bulundu. Atatürk Kültür Merkezi ve bilgi evlerinde bu yıl 35 kurs açılırken, 41 öğretmen tarafından eğitim veriliyor.


Atatürk Kültür Merkezi’nde başlayan 3-14 yaş grubu çocuklar için ahşap boyama, koro, bale, drama, güreş, halk oyunları, jimnastik, karate, modern dans, resim, seramik, spor, tiyatro ve yoga kursları tatil döneminin verimli, eğitici ve eğlenceli geçmesini sağlıyor. Ayrıca eğitmen ve vatandaşlardan gelen istek ve talepler doğrultusunda kurslar açılmaya devam ediyor. Son olarak özellikle gençlerin ilgi gösterdiği yazılım kursu seminerlerinin kayıtları sürüyor.


Bilgi evlerinde ise 6-15 yaş grubu çocuklar; yaş, ilgi, yetenek ve beceriler göz önünde bulundurularak oluşturulan kurslar kapsamında atletizm, futsal, basketbol, voleybol, futbol, kort tenisi, jimnastik, origami, zeka oyunları, resim, bilim deney, satranç, gitar, keman, bağlama, ingilizce, bilgisayar, işaret dili, Kur’an-ı kerim ve gezi saati programıyla yaz aylarının eğitici ve öğretici mutluluğunu yaşıyor. Spor kursları da İçdaş Kapalı Spor Salonu ve İlyas Bayram Stadyumu’nda yapılıyor.


Öte yandan dört bilgi evinde eğitim alan çocuklar, cuma günleri düzenlenen toplu etkinlik günü kapsamında AKM’deki sanat atölyesi çalışmaları ve Şehir Parkı toplu yarışma ve eğlence programlarına konuk oluyor. Eğitmenler eşliğinde araçlarla diğer kursları incelemeye giden çocuklar AKM’deki ahşap boyama ve seramik derslerine katılıp sanatsal faaliyetlerde bulunuyor. Şehir Parkı’ndaki eğitmenlerin gözetiminde yarışmalar yapıp, eğlenerek yaz aylarının keyfini yaşayan çocuklar etkinliklerini dolu dolu sürdürüyor.


Kurs kayıtlarının devam ettiği Biga Belediyesi Bilgi Evleri ve Atatürk Kültür Merkezi’ndeki yaz kursları 30 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:59
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