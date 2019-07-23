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Biga Belediyesinde BİÇAY toplantısı

Biga, Çan, Yenice ve Çevresi Katı Atık Yönetim Birliği (BİÇAY) Bilgilendirme Toplantısı, işletmeye talip olan SUEZ ve ATLAS firmalarının belediye başkanlarına yönelik yaptığı sunumuyla gerçekleşti.

23 Temmuz 2019 Salı 21:23
Biga Belediyesinde BİÇAY toplantısı

Biga, Çan, Yenice ve Çevresi Katı Atık Yönetim Birliği (BİÇAY) Bilgilendirme Toplantısı, işletmeye talip olan SUEZ ve ATLAS firmalarının belediye başkanlarına yönelik yaptığı sunumuyla gerçekleşti.


BİÇAY Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’nin işletmesine talip olan şirketlerin Biga Belediyesi Toplantı Salonu’nda yaptığı sunum toplantısına BİÇAY Birlik Başkanı ve Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ve Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın katıldı.


Biga, Çan, Yenice, Karabiga, Gümüşçay, Kalkım, Terzialan ve üç ilçeye bağlı toplam 249 köy alanı için faaliyet gösterecek olan BİÇAY’ın işletmesine talip olan SUEZ adına Genel Müdür Erdoğan Aktepe, Proje Yöneticisi Murat Cem Ertürk, Atık Toplama Müdürü Esat Gürbüzer, Saha ve İşletme Müdürü Burak Gültekin; ATLAS İnşaat San. ve tic. Ltd. Şti. adına ise Çevre Mühendisi ve Teknik Müdür İsmail Doğan sunum yaptı.


Üye belediye başkanlarının katılım ve çalışmalarıyla hızla ilerleyen, kurulum ve işletme görüşmelerinin sürdüğü proje kapsamında yatırımı gerçekleştirecek olan şirket öncelikle üç ilçe, dört belde ve 249 köyün çöplerinin bertarafını gerçekleştirecek. Geri kazanım tesisi, sızıntı suyu arıtma, kompost tesisi, depolama sahasının işletilmesi, alandan çıkacak olan gazın enerji tesisine verilmesi ve enerji üretilmesini sağlayacak.


BİÇAY (Biga, Çan, Yenice ve Çevresi Katı Atık Yönetim Birliği) için Biga’nın Katrancı ve Emeşe köyleri yakınındaki Taşbaşı Tarlalığı mevkisinde bulunan 40,2 hektarlık alanda kurulan tesisin işletilmesi için görüşmeler devam edecek.


Toplantıya ev sahipliği yapan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “BİÇAY Katı ATık yönetim birliği olarak inşaatını tamamladığımız Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisimizin işletilmesi için firmalarla görüşülmeye başlandı. Biga’mızda gerçekleştirdiğimiz BİÇAY Bilgilendirme Toplantısı’na katılımları için üye belediye başkanlarına ve bilgilendirme sunumunu gerçekleştiren şirket yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. BİÇAY projesi sayesinde Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi faaliyete geçecek ve bölgemizin vahşi depolama çöp sıkıntısı çevre kirliliğine sebep olmadan çözüme kavuşmuş olacak. Bizler üye belediyeler olarak sıfır atık projesinde aktif olarak yer alacağız. Ben BİÇAY’a katkı sunan ilgili bakanlıklar, genel müdürlerimize ve birliğin ilk kurulduğu dönemdeki Belediye Başkanı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 21:23
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