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Biga Belediyesi Kurban Bayramına hazır

Kurban Bayramı’nda Biga Belediyesi Mezbaha Tesisleri ile hayvan pazarında yapılacak olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimleri için kayıtlar başladı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:28
Biga Belediyesi Kurban Bayramına hazır

Kurban Bayramı’nda Biga Belediyesi Mezbaha Tesisleri ile hayvan pazarında yapılacak olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimleri için kayıtlar başladı.


Biga Belediyesi, büyükbaş kurbanlık hayvanların Mezbaha Tesislerinde, küçükbaş kurbanlık hayvanları ise Biga Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarında kesilmesini kararlaştırdı. Kurbanını kestirmek isteyen vatandaşlar, başvurularını en geç 6 Ağustos Salı gününe kadar Belediye hizmet binası Biga Kent Hizmetleri muhasebesine yapabilecek.


Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Biga Belediyesi Mezbaha Tesislerini ziyaret etti. Başkan Erdoğan’ın ziyaretine Mezbaha Yöneticisi Veteriner Hekim Hasan Sepici ve Belediye Meclis Üyesi Veteriner Hekim Sıtkı Keçeci eşlik ederken,kesim alanları, soğuk hava deposu ve mezbaha içi gezildi. Başkan Erdoğan aynı zamanda mezbahada yapılan bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını tek tek inceleyerek bilgi aldı.



Mezbahanın bakım ve onarımları yapıldı


Biga Belediyesi ekiplerinin 11 Ağustos’ta başlayacak Kurban Bayramına yönelik tüm hazırlıkları tamamladığını belirten Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Göreve başladığımızda gerçekleştirdiğimiz ilk işlerden bir tanesi mezbahamızın Biga’ya yakışır bir görünüme sahip olması için iç ve dış bakımını yapmak oldu. Eğer Biga mezbahası, çiftçimiz, halkımız, esnafımız yani kısaca Biga için önemliyse, bizim için de önemlidir. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın mezbahamızı güven içinde kullanması için titizlikle çalışmalarını sürdürürken, Kurban Bayramı için de hazırlıklarını tamamladı. Ben şimdiden tüm hemşehrilerime ve personelimize kazasız ve hayırlı bir bayram diliyorum” dedi.



Büyükbaş hayvanlar mezbahada, küçükbaş hayvanlar ise hayvan pazarında kesilecek


Kurban kesim yerleri ve ücretleri hakkında bilgi veren Biga Belediyesi Mezbaha Yöneticisi Veteriner Hekim Hasan Sepici ise, “Biga’ya yakışır bir tesis ortaya çıkarmak ve Kurban Bayramı’nda daha güzel bir hizmet vermek için mezbahamızın bakım, onarım ve düzenlemelerini yaptık. Kaymakamlık’ta yapılan kurban komisyon toplantısında alınan karar neticesinde büyükbaş hayvanların kesimini mezbahamızda, küçükbaş hayvanların kesimini ise yine belediye kontrolünde çalışacak personellerle mezbahamızın hemen yanındaki hayvan pazarında gerçekleştireceğiz. Türkiye ve bölge genelindeki mezbahalarda belirlenen kesim fiyatlarının altında bir fiyat belirledik. Kamu yatırımında kamu yararı hedeflendiği için büyükbaş hayvanda 250 lira, küçükbaş hayvanda ise 30 lira belirlendi. 22 personelimizle faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.



Bu yıl ilk kez uygulanacak


Kurban kesim kurasında esnaf ile halkın ayrı olarak sıralamaya alınacağını söyleyen Sepici, “Esnaf ile halkımızın kurban kesiminde bir kargaşa yaşanmaması için bu yıl ilk kez farklı bir uygulama yapacağız. Birden fazla kurban kestiren esnafımız ayrı, halkımız ayrı olarak kuraya girecek. Böylece hiçbir karışıklık yaşanmadan kesim saat ve sıralaması da ayrı olacak. Kura çekimi ise 8 Ağustos Cuma günü saat 15:00’te Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacak” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:28
  1. doğa

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