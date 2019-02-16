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Biga Amatör ve Sportif Balıkçılık Derneği’nin açılışı gerçekleşti

Çanakkale’nin Biga ilçesinde,Biga Amatör ve Sportif Balıkçılık Derneği’nin açılışıtören ile gerçekleşti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 19:12
Biga Amatör ve Sportif Balıkçılık Derneği’nin açılışı gerçekleşti

Çanakkale’nin Biga ilçesinde,Biga Amatör ve Sportif Balıkçılık Derneği’nin açılışıtören ile gerçekleşti.


Ayakkabıcılar Çarşısında kurulan derneğin açılış törenine CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Biga Belediye Başkanıİsmail Işık,Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, AK Parti Biga Belediye Başkan Adayı Bülent Erdoğan, MHP Biga Belediye Başkan Adayı Enver Koç, siyasi partilerin ilçe başkanları ve çok sayıda balıkçı ve vatandaş katıldı.


Açılışta konuşan Dernek Başkanı Cengiz Güler, derneğin kuruluşunun hayırlı olmasını diledi.


Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ise,“İnsanların bir araya gelerek sportif faaliyetlerde bulunmaları, bir hobi etrafında bir araya gelmeleri sevindirici bir gelişme. Biz de kendilerine ihtiyaç duydukları noktalarda yardımcı olduk. Sivil toplum örgütlerinin daha modern ve çağdaş şartlarda üyelerine hizmet vermesi için çalışmalarımız devam edecek. Derneğimizin kuruluşunun öncelikle kendilerine sonrasında Biga’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 19:12
  1. doğa

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