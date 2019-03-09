Biga ADD huzurevi sakinlerini ziyaret etti

Çanakkale’nin Biga ilçesinde,Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) Biga Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı (BİSEV) huzurevine giderek, yaşlıları ziyaret etti.

Huzurevi Müdüresi Aysun Sansak ve yaşlılarakaranfil ve fular hediye eden yönetim kurulu üyeleri bir süre yaşlılar ile sohbet etti. Ziyaret sonunda açıklama yapan Öztürk, dernek olarak belirli periyotlarda huzurevini ziyaret ettiklerini belirterek "Her yaşayan insanın yaşadığı zaman içerisinde yaşlanacağını unutmamalı diyerek yaşlılarımıza sahip çıkalım" dedi.