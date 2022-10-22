Big Country’de 5 bini aşkın ön talep toplandı

Gayrimenkul sektöründe 25’inci yılına giren Akyapı’nın tek katta çifte manzara sunan projesi Big Country satışa çıkıyor. Büyükçekmece’de 126 adet birbirinden bağımsız villaya sahip ve yatırım değeri 1.2 milyar lira olan projeye ilgi yoğun.

Yatırım zincirinin 3'üncü halkası

Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçel, Big Country için “Yatırım zincirimizin 3’üncü halkası olup birbirinden bağımsız ve tek katlı 126 adet villadan oluşuyor. Bütün villalarımız tek katlı olarak tasarlanmış durumda” ifadelerini kullandı. Dinçel, “Villalarımız bölgenin en iyi deniz ve göl manzarasına hâkim konumunda yer alıyor. Ayrıca evler 750 metrekareden varan, bin 980 metrekareye varan bahçe büyüklükleriyle zevkinize göre peyzaj ve hobi bahçeleri oluşturabileceğiniz alanlar da sunuyor. 4+1, 5+1, 6+1 ve 7+1 seçeneklerinin sunulduğu villalarımızın her biri başta manzara ve bahçe büyüklükleri olmak üzere kendine has özelliklere sahip” diye konuştu.

İlgi devam edecek

Dinçel, ayrıca “Mayıs ayında başladığımız ön talep sürecinden bu yana 5 binin üzerinde kişi projemize ilgi gösterip bilgi aldı. Satışlarımızın aynı ilgiyle süreceğini ve talebin de artarak devam edeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Dinçel, Big Country’de fiyatların 22 milyon liradan başladığını dile getirdi. Ödeme planlarında müşterilerin isteğine bağlı olarak Akyapı bünyesinde vadelendirme imkânı da sunulduğunu kaydetti. Dinçel, ilaveten “Yeni projelerimizi yılbaşından önce duyurmayı planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Yeni reklam filmleri yayınlandı

Akyapı, tüm projelerini kalite, güven ve memnuniyet üçgeni içerisinde konumlandırıyor. Yayınladığı yeni reklam filmleriyle de sektördeki güçlü marka algısını ve oluşturduğu güveni ön plana çıkarıyor. Şirketin bugüne kadar hayata geçirdiği projeleri anlatanlara ek olarak Big Country için iki farklı reklam filmi yayınlanıyor.

Farklı villa tiplerine odaklanılarak hazırlanan reklam filmlerinin çekimleri, satışa açılacak örnek evlerde yapıldı.