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Big Boyz Festivali’nde off road aracı kalabalığın arasına daldı: 6 yaralı

Eyüpsultan Kemerburgaz’da bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Big Boyz Festivali’nde kontrolden çıkan off road aracı kalabalığın arasına daldı.

16 Haziran 2019 Pazar 17:18
Big Boyz Festivali’nde off road aracı kalabalığın arasına daldı: 6 yaralı

Eyüpsultan Kemerburgaz’da bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Big Boyz Festivali’nde kontrolden çıkan off road aracı kalabalığın arasına daldı. 6 kişinin yaralandığı festival alanı havadan görüntülendi.


Olay, Eyüpsultan Kemerburgaz’da saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Big Boyz Festivali’nde katılımcı bir firmanın standında sergilenen test aracı henüz tespit edilemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, hızla kalabalığın arasına daldı. Çadırda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kazada can kaybı yaşanmazken, 6 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi için çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle festival iptal edildi. Festival alanı, kazanın ardından havadan görüntülendi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 17:18
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