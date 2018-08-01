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'Bidon kafa' ağlıyor! 'Umudumuz, tutunacak dalımız, son kalemiz alay konusu'

CHP'de kurultay tartışmaları tüm hararetiyle sürerken Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında partinin alay konusu olduğunu belirterek, "Umudumuz, tutunacak dalımız, son kalemiz, sorumsuz tipler yüzünden ele güne alay konusu." ifadelerini kullandı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:02
'Bidon kafa' ağlıyor! 'Umudumuz, tutunacak dalımız, son kalemiz alay konusu'

CHP'de kurultay tartışmaları tüm hararetiyle sürerken, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, yaşanan süreçte CHP'nin alay konusu olduğunu belirttiği yazısında, "Umudumuz, tutunacak dalımız, son kalemiz, sorumsuz tipler yüzünden ele güne alay konusu." ifadelerini kullandı. 

Özdil, CHP'de yaşanan süreci, parti ile özdeşleşen kedi Şero üzerinden de ti'ye aldı.

'KEDİ ŞERO BÖYLE İSTEDİ'

İşte Özdil'in yazısındaki o bölüm:

Aslında her şey Chp'nin kedisi Şero'nun genel başkanlık koltuğuna kıvrılıp, uyuya kalmasıyla başladı…

Sabah makam odasına geldiğinde Şero'yu koltuğunda gören gandi Kemal sinirlendi, “koltuk sevdalılarının bu partide işi yok” dedi, ensesinden tuttu, asansöre koydu.

Uyku mahmurluğuyla dördüncü katta inen Şero, kapıyı açık görünce, gitti Maarem İnce'nin eski odasına girdi, koltuğuna kuruldu, patileriyle parti tüzüğünü çırmalamaya başladı.
Partinin çaycısından aldığı ihbar telefonuyla Şero'nun kendi koltuğuna oturduğunu öğrenen Maarem İnce “şerefsiz oğlu şerefsiz Şero, herkes haddini bilecek, benim canımı sıkmasın” dedi, kurultay için imza toplamaya başladı.

Kriz çıktı, gazeteciler binaya doluştu. Gandi Kemal'in Akif Hamzaçebi'yi görevden alıp, Şero'yu genel sekreter yaptığı iddiası kulislere düştü. Karşı hamle yapan Maarem İnce, Tuncay Özkan'ı görevden alıp Şero'yu merkez yürütme kuruluna atayacağını açıkladı.

Hem kendisine hem Maarem'e gıcık olan Haluk Pekşen'ci il başkanlarının “gel pisi pisi” hashtagiyle trend topic olduğunu öğrenen gandi Kemal, Özgür Özel'i görevden alıp Şero'yu grup başkanvekili yaptı.

Buyrun burdan yakın…

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:02
  1. chp şero
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Muharrem İnce
  4. kurultay
  5. Yılmaz Özdil

YORUM YAZ

  • mehmetmehmet20 dk önce
    beter olun vatan hainleri !! pkk yı meclise taşıyan bir genel başkanınız ve yönetimi ve seçmeni var,ayrıyeten genel başkanlığa aday öğretmen olan adam da pkk nın elebaşını hapishanede ziyaret eden zat,alayınız vatan hainisiniz!!al birini vur ötekine !!bunlara oy verip azdıranlarda bunlar gibi !!!
  • ademakyıldızademakyıldız36 dk önce
    daha beter olursunuz inşaalalh
  • Mustafa sarıMustafa sarı30 dk önce
    Lan bidon kafalar ak partinin seçmeni ilkokul mezunu bile sizden zekidir
  • hercaihercai41 dk önce
    Son Kale menejeri Y Ozdil de gafayi yemis yazdiklarina gore! Simdi kendini kedi zannetmeye baslarsa yandik!
Bugünkü Akit

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