'Bidon kafa' ağlıyor! 'Umudumuz, tutunacak dalımız, son kalemiz alay konusu'

CHP'de kurultay tartışmaları tüm hararetiyle sürerken, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, yaşanan süreçte CHP'nin alay konusu olduğunu belirttiği yazısında, "Umudumuz, tutunacak dalımız, son kalemiz, sorumsuz tipler yüzünden ele güne alay konusu." ifadelerini kullandı.

Özdil, CHP'de yaşanan süreci, parti ile özdeşleşen kedi Şero üzerinden de ti'ye aldı.

'KEDİ ŞERO BÖYLE İSTEDİ'

İşte Özdil'in yazısındaki o bölüm:

Aslında her şey Chp'nin kedisi Şero'nun genel başkanlık koltuğuna kıvrılıp, uyuya kalmasıyla başladı…

Sabah makam odasına geldiğinde Şero'yu koltuğunda gören gandi Kemal sinirlendi, “koltuk sevdalılarının bu partide işi yok” dedi, ensesinden tuttu, asansöre koydu.

Uyku mahmurluğuyla dördüncü katta inen Şero, kapıyı açık görünce, gitti Maarem İnce'nin eski odasına girdi, koltuğuna kuruldu, patileriyle parti tüzüğünü çırmalamaya başladı.

Partinin çaycısından aldığı ihbar telefonuyla Şero'nun kendi koltuğuna oturduğunu öğrenen Maarem İnce “şerefsiz oğlu şerefsiz Şero, herkes haddini bilecek, benim canımı sıkmasın” dedi, kurultay için imza toplamaya başladı.

Kriz çıktı, gazeteciler binaya doluştu. Gandi Kemal'in Akif Hamzaçebi'yi görevden alıp, Şero'yu genel sekreter yaptığı iddiası kulislere düştü. Karşı hamle yapan Maarem İnce, Tuncay Özkan'ı görevden alıp Şero'yu merkez yürütme kuruluna atayacağını açıkladı.

Hem kendisine hem Maarem'e gıcık olan Haluk Pekşen'ci il başkanlarının “gel pisi pisi” hashtagiyle trend topic olduğunu öğrenen gandi Kemal, Özgür Özel'i görevden alıp Şero'yu grup başkanvekili yaptı.

Buyrun burdan yakın…