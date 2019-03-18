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Bidon içerisinde konteynere atılan kimyasal madde AFAD ekiplerini harekete geçirdi

Çorum’da çöp konteynerine atılan bidon içerisinde kimyasal madde İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerini harekete geçirirken, maddeyle temas eden yabancı uyruklu bir kişi zehirlendi.

18 Mart 2019 Pazartesi 01:52
Bidon içerisinde konteynere atılan kimyasal madde AFAD ekiplerini harekete geçirdi

Çorum’da çöp konteynerine atılan bidon içerisinde kimyasal madde İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerini harekete geçirirken, maddeyle temas eden yabancı uyruklu bir kişi zehirlendi.


Olay, Yeniyol mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, bir ilköğretim okulunun yakınında bulunan çöp konteynerini karıştıran İran uyruklu olduğu öğrenilen R.A., çöpte bulduğu bidonu açtıktan sonra rahatsızlandı. Bunun üzerine sağlık görevlilerini arayan R.A. yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve polisin yanı sıra AFAD Müdürlüğü’nde görevli Kimyasal Biyolojik Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) ekibi sevk edildi.


Konteynerin bulunduğu alana emniyet şeridi çekerek güvenlik tedbiri alan KBRN ekipleri çöpte inceleme yaptı. KBRN ekipleri tarafından muhafaza altına alınan konteyner daha sonra Tıbbı Atık Toplama aracına konularak incelenmek üzere götürüldü. Bölgedeki diğer konteynerleri da inceleyen ekipler herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Konteynerdeki bidonu açtıktan sonra etkilenen R.A’nın ise tedavisinin ardından hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 01:52
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