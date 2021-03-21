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Dünya Biden'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
Dünya

Biden'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden'dan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hakkında son dakika açıklaması geldi. Biden yazılı açıklamada 'Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi’nden ani ve gerekçesiz olarak çekilmesi hayal kırıklığı yaratmaktadır.' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 19:06:00 - 2021-03-21 19:15:42
Biden'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden'dan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hakkında son dakika açıklaması geldi. Biden yazılı açıklamada 'Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi’nden ani ve gerekçesiz olarak çekilmesi hayal kırıklığı yaratmaktadır.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, bu topraklarda aile ve toplum değerlerimizi yozlaştırıcı bir baskı aracı olarak kullanılmaya başlanan sapkın LGBT lobilerinin önünü kesen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası tepkiler gelmeye devam ediyor.

Joe Biden rahatsız oldu

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ve Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg gibi LGBT üyesi isimleri yönetimine alan Joe Biden'ı da rahatsızlık etti.

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada "Türkiye’nin, kadına karşı şiddet artarken İstanbul Sözleşmesi’nden ani ve gerekçesiz olarak çekilmesi hayal kırıklığı yaratmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi

Türkiye, 'aile'yi yıkmayı hedef alan ve eşcinsel sapkınları meşrulaştırmanın yolunu da açan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

 

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Yorumlar

Fevzi

Doğru söylemiş.
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avb

Tabii kafir hayellerine ulaşamaı
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