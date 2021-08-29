Biden toplantıda mışıl mışıl uyudu
İsrail Başkanı Bennet ile toplantı düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden, mışıl mışıl uyudu.
ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda ilginç anlar yaşandı.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başkanı Bennet ile düzenlediği basın toplantısında uykuya daldı. Biden uyurken Bennet konuşmasına devam etti.
Trump yaşlı Joe diyordu
Eski ABD Başkanı Donald Trump kampanyasında Biden'a yaşlı Joe diyerek sesleniyordu. Biden'ın Beyaz Saray'daki gafları ve bu tür anlar daha çok tekrarlanacak gibi duruyor.