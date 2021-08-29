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Dünya Biden toplantıda mışıl mışıl uyudu
Dünya

Biden toplantıda mışıl mışıl uyudu

İsrail Başkanı Bennet ile toplantı düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden, mışıl mışıl uyudu.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 01:26:00 -

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda ilginç anlar yaşandı.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başkanı Bennet ile düzenlediği basın toplantısında uykuya daldı. Biden uyurken Bennet konuşmasına devam etti.

Trump yaşlı Joe diyordu

Eski ABD Başkanı Donald Trump kampanyasında Biden'a yaşlı Joe diyerek sesleniyordu. Biden'ın Beyaz Saray'daki gafları ve bu tür anlar daha çok tekrarlanacak gibi duruyor.

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