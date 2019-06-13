Biçerdöverin altında kalan adam ağır yaralandı Adıyaman’da, kendisine ait tarlasını biçerken biçerdöverin altında kalan adam ağır yaralandı.

Adıyaman’da, kendisine ait tarlasını biçerken biçerdöverin altında kalan adam ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Terman Köyünde kendisine ait buğday tarlasını biçtiren 65 yaşındaki M.T. isimli adam, E.K., idaresindekibiçerdöverin altında kaldı. Yaşanılan kazada ağır yaralanan M.T., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.T’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulunarak konuyla alakalı olarak biçerdöver sürücüsü E.K’yı gözaltına alarak jandarma karakoluna götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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