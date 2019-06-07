Bıçaklı saldırıya uğrayan muhtar ağır yaralandı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan mahalle muhtarı ağır yaralandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan mahalle muhtarı ağır yaralandı.

İddiaya göre, gece saatlerinde Yörücek Mahallesi’nde bir nişan töreninde havaya ateş açma tartışması çıktı. Yörücek Mahallesi Muhtarı Ömer Dede (53), çıkan arbede sonucu aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhtar Ömer Dede’nin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan A.T. (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Cezaevine gönderildi.

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