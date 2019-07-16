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Bıçaklı kavgada 1 kişinin ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına sebep olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

16 Temmuz 2019 Salı 18:51
Bıçaklı kavgada 1 kişinin ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına sebep olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Barlar Sokak’ı olarak bilenen Çarşı Mahallesi 5. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Ömer H. ile aralarında husumet bulunan Abdullah B., (19) Mazlum A.,(18) Murat D. (22) ve Ömer Çelik (29), tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer H. elindeki bıçağı diğer 4 şüphelinin üzerine doğru savurmaya başladı. Bıçağın hedefi olan Mazlum A., Abdullah B. Murat D. ve Ömer Çelik vücudunun çeşitli yerlerine aldıkları darbeyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada kalbinden ve sağ bacağından bıçaklanarak ağır yaralanan Ömer Çelik ve diğer 3 yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ömer H. ise olayın yakınındaki İskele Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu. Özel bir hastanedeki yoğun bakım servisinde tedavisi süren Ömer Çelik doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Ömer H. ise karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ömer H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 18:51
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