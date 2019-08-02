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Bıçaklar bayrama hazırlanıyor

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla bıçakçılarda bileme yoğunluğu yaşanıyor.

02 Ağustos 2019 Cuma 16:13
Bıçaklar bayrama hazırlanıyor

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla bıçakçılarda bileme yoğunluğu yaşanıyor. Ustalar tarafından özenle bilenen bıçaklar, bayrama hazırlanıyor.


Gaziantep Bakırcılar Çarşısı’nda hizmet veren bıçakçılarda bileme yoğunluğu yaşanıyor. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla kurban kesecekler, soluğu bıçakçılarda alıyor. Kurban kesiminde kullanacakları aletleri biletmek isteyen vatandaşlar, bıçak ve satırlarını ustalara emanet ediyor. Sıraya alınan bıçak ve satırlar, ustalar tarafından bıçak bileme aletlerinde özenle bilenerek kurbana hazırlanıyor. Çarşıdaki bıçakçılarda günde 5 bine yakın bıçak ve satır bilenirken, bıçakçılar Kurban Bayramı öncesinde yoğun mesai yapıyor.



“Bıçak bileme işlerini son günlere bırakmasınlar”


Bakırcılar Çarşısı’ndaki bıçak ustalarından Cuma Alaca, bıçaklarını biletmek isteyenlere uyarılarda bulundu. Kurban keseceklerin bıçak bileme işlerini bayram öncesi son günlere bırakmaması gerektiğini belirten Alaca, “Biz Türk vatandaşları olarak işlerimizi mutlaka son günlere bırakırız. Bayram yaklaşıyor, bileme işlerini vatandaşlarımız son günlere bırakmasın. 1970 yılından bu yana bıçak işiyle uğraşıyorum. Kurban Bayramı öncesinde işlerimiz yoğun olur. Biz iş yerimizde günde bine yakın bıçak biliyoruz. Bileme fiyatları bıçaklarda 3 lira satırları da 7 buçuk liraya yapıyoruz. Kurbanı keserken de bıçağın keskin olması lazım. Hayvana eziyet çektirmemek için bıçakların keskin olması için biz elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:13
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