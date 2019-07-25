Bıçaklanarak öldürülen Aras EDAŞ çalışanı son yolculuğuna uğurlandı Erzurum’un Oltu ilçesinde tartıştığı üniversite öğrencisi tarafından bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Aras EDAŞ çalışanı Orhan Kartal (36) son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum’un Oltu ilçesinde tartıştığı üniversite öğrencisi tarafından bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Aras EDAŞ çalışanı Orhan Kartal (36) son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Oltu’da meydana gelen olayda Aras EDAŞ görevlisi Orhan Kartal ile Atatürk Üniversitemi Oltu Meslek Yüksekokulu Ormancılık bölümü birinci sınıf öğrencisi E.K. ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu üniversite öğrencisi E.K. tarafından bıçakla yaralanan Orhan Kartal bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ar as EDAŞ çalışanı Orhan Kartal’ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Aslan Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bahçeçik Mahallesi’nde toprağa verildi.

Cenaze namazına Aras EDAŞ İl Müdürü Hüseyin Öcal, yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Üniversite öğrencisi E.K. (21) olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. E.K. bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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