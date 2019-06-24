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Bıçaklanan Iraklı kuaför kadın gasptan gözaltına alındı

Samsun’da maskeli kişi tarafından bıçaklanan Iraklı kuaför kadın, aynı olayda gasp suçundan gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:43
Bıçaklanan Iraklı kuaför kadın gasptan gözaltına alındı

Samsun’da maskeli kişi tarafından bıçaklanan Iraklı kuaför kadın, aynı olayda gasp suçundan gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz maskeli bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Irak uyruklu S.S.M.A. (27) adlı kuaför kadın, sol baldırının 2 yerinden yaralandı. 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.S.M.A. tedavi altına alındı. S.S.M.A., kuaför dükkanı açmak için boş iş yeri baktığını, evin zilini basıp alt kattaki dükkanı sormak istediği sırada maskeli bir kişinin gelip evin çocuğunun boğazına bıçak dayadığını, çocuğu bıçaklı şahsın elinden almak isterken kendisinin bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandığını iddia etti.


Polis yaptığı araştırma sonucu bıçaklama olayını Irak uyruklu S.H.D.D. (29) adlı şahsın gerçekleştirdiğini tespit ederken şahsın bıçaklanan Iraklı kuaförle birbirlerini tanıdıklarını ortaya çıkardı.


İddiaya göre, bıçaklanan kuaför S.S.M.A.’nın yine Irak uyruklu S.G.K.A.M. adlı kadının evinin kapısının zilini çaldığı ve kapıyı açan kadından su istediği, su almayan giden kadın geri döndüğünde 7 yaşındaki çocuğu M.S.A.A.’nın maskeli bir kişi tarafından boğazına bıçak dayandığını gördüğü, şahsın para istediği, su istemek için zile basan kadının da ev sahibi kadının telefonunu çalıp camdan attığı ileri sürüldü.


Olayla ilgili S.H.D.D. "bıçakla yaralama ve gasba teşebbüs", bıçaklanan S.S.M.A. ise "gasba teşebbüs" suçundan gözaltına alındı. Denizevleri Polis Merkezinde sorgulanan S.H.D.D. ile S.S.M.A. adlı kuaför kadın Samsun Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:43
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