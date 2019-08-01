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Bıçakla yaralanan genç kızın "tahliye" korkusu

Sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da dikkati çeken sanatçı Haluk Levent, 22 bıçak darbesiyle yaralanan Sevgi Çetinkaya'nın talebi üzerine kendisini avukatıyla görüştürdü- Avukatın itirazı üzerine tahliye edilen sanık, yeniden tutuklandı - Antalya'da yaşayan Sevgi Çetinkaya:- "22 yerinden bıçaklanmama rağmen hayat bana ikinci bir şans verdi. Şüphelinin serbest bırakılmasını içime sindiremiyorum. Ölüm korkusunu ikinci defa yaşadım"

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:00
Bıçakla yaralanan genç kızın "tahliye" korkusu

ANTALYA (AA) - Kütahya'da iki yıl önce eski erkek arkadaşı tarafından 22 yerinden bıçakla ağır yaralanan Sevgi Çetinkaya, tahliyesinden sonra yeniden tutuklanan sanığın cezaevinden çıkmasından korkuyor.

Antalya'da yaşayan 23 yaşındaki Sevgi Çetinkaya, 19 Ağustos'ta 2017'de alışveriş yaptığı sırada eski erkek arkadaşı İrfan Kansu tarafından 22 yerinden bıçakla yaralandı. Yaklaşık 10 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördükten sonra hayata tutunan Çetinkaya, kendisine yeni bir hayat kurdu.

Bu sırada Kütahya'da yargılanan Kansu, 18 Temmuz'da görülen duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sanığın serbest bırakıldığını öğrenen Çetinkaya, tepkisini sosyal medyadan duyurdu.

Çetinkaya, sosyal medya hesabından sanatçı Haluk Levent'e yaşadıklarını anlattı. Levent'in yönlendirmesiyle avukat Tugay Özcan, dosyayı incelemeye alarak tahliye kararına itiraz da bulundu. İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti bir hafta sonra İrfan Kansu'nun yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çetinkaya, sanığın kendisini 22 yerinden bıçakladığını, 13 bıçak darbesinden de çantası sayesinde kurtulduğunu söyledi.

Sanığın serbest kaldığını öğrenince büyük şok yaşadığına dikkati çeken Çetinkaya, şunları kaydetti:

"İki yıl süreyle yaşadığım travmayı atlatmaya çalıştım. Korkularımı yeni yeni yenmeye başlamıştım. Altı ay psikolojik tedavi gördüm. Kendimi yenilemeye başlamıştım. Bu kararla bütün korkularımı baştan yaşadım. Aynı duyguları hissetmeye başladım. 22 yerinden bıçaklanmama rağmen hayat bana ikinci bir şans verdi. Bu şansım tekrar elimden alınmaya çalışıldı. Yeniden tutuklanma kararı çıkmış olsa bile şüphelinin serbest bırakılmasına içime sindiremiyorum. Ölüm korkusunu ikinci defa yaşadım. Mahkeme süresince sanık aileme tehdit mektupları attı. 'Sevgi çok pişman olacak' diye mektuplar atıyordu. Tahliye olunca bu sözler aklıma geldi. Yılın sonunda yeniden bir duruşma var. Tahliye edilecek diye korkuyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum."

Çetinkaya'nın avukatı Özcan ise sanığın eyleminin öldürmeye yönelik olduğunu belirtti.

Müvekkilinin o yaraları ömrü boyunca vücudunda taşıyacağını vurgulayan Özcan, "Müvekkilim o yaralara baktıkça hep o günü hatırlayacak. Ruhundaki yaralar ise çok daha da derinde. Sanığın tahliye edilip tekrar tutuklanması düşündürücü. Yargılama sonucunda ciddi bir ceza alacağını düşünüyoruz. Kasten öldürmeye teşebbüs olduğundan dolayı bundan kurtulma durumu söz konusu değil. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:00
  1. Antalya
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