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Bıçakçılar Pazarı’nda Kurban Bayramı hareketliliği

Şanlıurfa’da, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban kesecek vatandaşlar, bıçaklarını bilemek için bıçakçıların yolunu tuttu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:17
Bıçakçılar Pazarı’nda Kurban Bayramı hareketliliği

Şanlıurfa’da, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban kesecek vatandaşlar, bıçaklarını bilemek için bıçakçıların yolunu tuttu.


Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurbanlık kesim işinde kullanılacak bıçakların yapımı, tamiri ve bakımı sebebiyle Şanlıurfa’da bıçakçı ve bileyiciler yoğun mesai harcıyor. Bayram öncesi hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar bir yandan hayvan pazarlarında kurbanlık bakarken, diğer taraftan da bıçakları hazırlama telaşına düştü. Tarihi Bıçakçılar Çarşısı’nda bıçak bileme işleriyle uğraşan esnaf da bayrama sayılı günler kala yoğun mesai yapmaya başladı. Yoğunluğun yaşandığı çarşıda alışverişe gelen vatandaşlar, Kurban Bayramı için yeni bıçak alırken, bazıları da eski bıçaklarını bilemeyi tercih ediyor. Tezgahlardaki bıçak fiyatları kalitelerine göre 10 lira ile 50 lira arasında değişiyor.



Kurban Bayramı’na günler kala hareketlilik yaşanıyor


Bıçak ustası Mustafa Kamacı, gün geçtikçe hem satış hem de bileme işlerinin iyiye gittiğini belirterek, “Kurban Bayramı yaklaştıkça vatandaşlar bıçaklara ilgisi artıyor. Bıçak satışımız da gün geçtikçe daha çok artmaya başladı. Vatandaşlar yavaş yavaş kurbanlıklar için hazırlıklarına başladı. Bıçak alırken, keskinliğe, yerli mal olmasına dikkat edilmeli, Çin malından uzak durulmalı, Bıçakların kalitesi 25 liradan başlar 50 liraya kadar çıkıyor. Normal bıçaklar ise 5 lira ile 20 lira arasındadır” dedi.


Yarım asırdır bıçakçılık mesleğini sürdüren 71 yaşındaki Osman Pay da, “49 yıldır Tarihi Bıçakçılar Çarşısı’nda çalışıyorum. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar buraya gelip bıçak alırlar. Kurban Bayramına hazırız. Bizim bıçaklarımız Bursa malıdır. Bıçak fiyatlarımız kalitesine göre 10, 20 ve 30 lira satışını yapıyoruz. Bıçaklarımız çok iyi bıçaklardır. Bizde 100 liralık bıçak da var” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:17
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