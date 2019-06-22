Bıçakçılar Maden’den açıklama

Firmamız Bıçakçılar Madencilik Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Muğla ili, Merkez ilçesi dahilinde ve uhdesinde bulunan 20070957 sicil nolu, IV. Grup işletme ruhsatı 29.04.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Şirketimiz Çırpı Köyü’nde boksit alanında çalışan tek firma olduğundan, 22.05.2019 tarihinde yayınlanan yazınız ile kamu oyunda oluşacak yanlış algıyı önleme adına; iş bu metnin yayınlanması zorunlu bir hal almıştır. Firmamız kendi ruhsat alanı içinde boksit üretimi yapmakta olup,tüm çalışma izinleri mevcuttur! Firmamızın ruhsat alanı dışında mevzuata aykırı herhangi bir faaliyeti veya kaçak kazı yaparak zultanit çıkarması gibi bir durum söz konusu dahi değildir. Asılsız bir ihbar üzerine Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inceleme yapılmış ve inceleme neticesinde düzenlenen raporda; ‘sözkonusu alanda şikayete konu olan diaspor(zultanit) üretimine dair herhangi bir ize rastlanılmamış olduğu, Bıçakçılar Madencilik A.Ş. uhdesinde bulunan ruhsat sahası içinde IV. Grup madencilik yaptığı ancak işletme izni dışında bulunan ve kimlerin tarafından açıldığı tespit edilememiş küçük çaplı yarmalar görüldüğü, bahse konu yarmalar hususunda Bayır Jandarma Komutanlığınca hazırlanan tutanakların rapor ekinde sunulduğu, söz konusu yarmalarda şikayete konu zultanit üretimine dair herhangi bir ize rastlanılmadığı’ belirtilmiştir. Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan rapor doğrultusunda, şirketimizin bahse konu alanda mevzuata aykırı bir eylemi bulunmadığı açık olup, bu hususu kamuoyunun bilgisine sunarız.

İHTAR EDEN VEKİLİ/Av. Zehra YAKABAŞI

Not: Yukarıdaki açıklama mahkeme kararıyla yayınlanan bir açıklama değildir. Gazetemizin “cevap hakkı”na gösterdiği saygı gereği; şu an için herhangi bir kanuni zorunluluk olmadığı halde yayınlanmıştır.