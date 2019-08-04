Bıçakçılar: “Çin malı bıçak almayın"

DÜZCE(İHA) – Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte bıçak satışlarında da hareketlilik başladı. Düzce’de yıllardır bıçakçılık yapan Mustafa Şen, “Çin malı bıçak almayın yerli bıçak alın” tavsiyesinde bulundu.

Düzce’de Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bıçak satıcıları da pazara inmeye başladı. Yıllardır bıçakçılık ile uğraşan Mustafa Şen, vatandaşların kurban bıçaklarını en iyisinden tercih etmesi gerektiğini dile getirerek, yerli bıçakların tercih edilmesi tavsiyesinde bulundu. Bıçağın arkasının kalın olması gerektiğini söyleyen Şen, ”Şu anda bıçak satışları çok iyi değil. Bu sene işimiz zor. Fiyatlar da yüksek. Milletin alım gücü de yok. İşimiz zor. Vatandaşlarımız yerli bıçak alsınlar. Çin malı bıçak almasınlar. Kesim bıçağı ayrı, sıyırma bıçağı ayrıdır. Bir tane büyük, bir tane ufak bıçak olması lazım. Boğazlama bıçağı ayrı olacak, yüzme ve parçalama bıçağı ayrı olacak. Bıçağı takım olarak alacaklar” ifadelerini kullandı.