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Bıçakçılar Çarşısı’nda ’Bileme’ sesleri yükselmeye başladı

Kayseri’de Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Bıçakçılar Çarşı’sında bileme sesleri yükselmeye başladı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:30
Bıçakçılar Çarşısı’nda ’Bileme’ sesleri yükselmeye başladı

Kayseri’de Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Bıçakçılar Çarşı’sında bileme sesleri yükselmeye başladı.


Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Cami Kebir mahallesinde bulunan Bıçakçılar Çarşısı’nda hareketlenme yaşanıyor. Bayram öncesinde kurban kesecekleri bıçakları bilemeye getiren vatandaşlar, esnaflarda yoğunluk oluşturuyor. 37 yıldır bıçakçılık yapan Ahmet Tüfekçi, “Geçen seneye bakarak yoğunluk biraz daha az. Geçen sene bayrama 1 ay kala işlerimiz başlamıştı, şimdi bilemeler yeni yeni başlıyor. Vatandaşlar bu sene geç geldiği için işlerimiz de geç açıldı. Şuan için satışlardan memnun değiliz. 2-3 kala buraya müşteriler yığılacak. Bıçak mı bileyeceğiz, bıçak mı satacağız bilmiyorum" ifadelerini kallandı.


Vatandaşları Çin malı bıçağa karşı uyaran Tüfekçi, "Piyasada çok bıçak var. Üzerime Sürmene diye yazıyor ama Çin bıçağını piyasada satıyorlar. Vatandaşlarımız gelip tezgahı olan yerlerden bıçaklarını alacaklar. Cami önlerinde, pazarlarda bıçak satıyorlar. Adam bıçakçı değil ama bıçak satıyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:30
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