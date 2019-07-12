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Bıçak ustalarının Kurban Bayram mesaisi

Sivas’ta bıçak ustalarının el işçiliğiyle, yüksek kalitede çelik kullanılarak ürettikleri dünyaca ünlü Sivas bıçağı, Kurban Bayramı öncesi yoğun talep görüyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:56
Bıçak ustalarının Kurban Bayram mesaisi

Sivas’ta bıçak ustalarının el işçiliğiyle, yüksek kalitede çelik kullanılarak ürettikleri dünyaca ünlü Sivas bıçağı, Kurban Bayramı öncesi yoğun talep görüyor.


Sivas kent merkezinde bulunan bıçak ustaları Kurban Bayramı öncesi yoğun bıçak mesaisine başladı. Sivas’ta 76 farklı işlemden geçirilerek üretilen Sivas bıçakları özellikle Kurban Bayramı öncesi yoğun talep görüyor. Sivaslı bıçak ustaları ise gelişen teknolojiye ve seri üretim imkanlarına rağmen, el işçiliği ile bıçak üretmeye devam ediyor. Sivaslı bıçak ustaları internet ve televizyon kanalları üzerinden satışı yapılan kalitesiz bıçaklara karşı ta tüketicileri uyardı. Ustalar, kaliteli bıçağın imalatçısından alınması gerektiğinin altını çizdi.



Tamamen elle üretiliyor


Sivas’ta 38 yıldır bıçak sanatını yaşatmaya çalışan İsmail Gölebatmaz, el işçiliği ile üretilmesinin Sivas bıçağının en önemli özelliği olduğunu belirterek, Gölebatmaz," Sivas bıçağının kaliteli olmasının başlıca nedeni,çeliğinde birinci sınıf malzeme kullanılmasıdır. Tamamen el işçiliği ile üretilir. Piyasadaki bıçakların büyük bölümü ise makinelerle yapılmaktadır. Ama bizim başlıca kalite sebebimiz, kesiminden tutun verniği atana kadar komple el işçiliği ile yapılmasıdır. Genelde kalem açma dediğimiz yöntemlerle ağzı açılan bıçaklar bir iki kullanımda körelir. Lakin biz ne yaparız? Geriden açarız ki kesim mukavemeti artsın, çabuk körelmez, kesimi uzun ömürlü olur. Onun için Sivas bıçakları en fazla tercih edilen bıçaklardır. Diğer bıçaklardan farklıdır. “dedi.



Üretimde Bayram yoğunluğu



Kurban Bayramı öncesi siparişlerin yoğunlaştığını belirten Gölebatmaz, “Kurban bayramı öncesi siparişler yoğunlaştı. Bayram yaklaştıkça talepler de artıyor. Geçen yıllara göre biraz düşük. Ancak Kurban Bayramı nedeniyle öncemi aylara kıyasla işlerimiz çok daha yoğun“dedi.


Fiyatları 50 ile 100 TL arasında değişiyor


Gölebatmaz, yüksek kalitede çelik kullanılarak ve 76 farklı işlemden geçerek üretilen Sivas bıçaklarının fiyatlarının ise 50 ile 100 TL arasında olduğunubelirterek, özel tasarım bıçakların ise 300 ile 500 TL fiyat aralığında satıldığını söyledi.Gölebatmaz, “Tabi bazen daha özel daha farklı işlerde fiyat değişiyor. Kasap diyor ki benim beş yüz tane kesimim olacak. Tabi onun çeliğini onun bıçağını daha farklı yapıyoruz. Onun fiyatı da ortalama 300 ila 500 lira arasında değişiyor. İnternetten bıçak alışverişi yapan insanlara tavsiyem bizim gibi imalatçılardan almaları. Tabi ben ille de benden alsınlar demiyorum ama bizim gibi kaliteli imalatçılardan almalarını tavsiye ediyorum. “ dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:56
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