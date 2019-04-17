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“Bıçak hekime dayandı”

SAMSUN (İHA) – Samsun’da görev yapan doktorlar, 17 Nisan 2012’de hastanede öldürülen Dr.

17 Nisan 2019 Çarşamba 16:28
“Bıçak hekime dayandı”

SAMSUN (İHA) – Samsun’da görev yapan doktorlar, 17 Nisan 2012’de hastanede öldürülen Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıl dönümünde basın açıklaması yaparak sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti kınadılar.


Samsun Tabip Odasına bağlı doktorlar ve sağlık çalışanları, 17 Nisan 2012’de Gaziantep Cengiz Gökçek Devlet Hastanesinde öldürülen Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle Samsun Dr. Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi önünde basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasında konuşan Samsun Tabip Odası Başkanı Murat Erkan, sağlıkta şiddetin biran önce sonlandırılması gerektiğini söyledi.


Daha sonra basın açıklamasını okuyan Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, “Yüzlerce arkadaşımız, çalıştığı kurumlarda ölümle yüz yüze geldiler. Kimi zaman Suruç’ta olduğu gibi hastaneler basıldı, kimi zaman da Şanlıurfa’da tanıklık ettiğimiz gibi hekimlerin kafalarında kaldırım taşları parçalandı. Bazen İzmir’de olduğu gibi aile sağlık merkezleri basılarak hekimlerin kafası kırıldı. Sağlıkta şiddet bitmiyor. Gün geçmiyor ki yeni ve planlanmış saldırılarla karşı karşıya kalmayalım. Bu doğrultuda 17 Nisan’ın Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü olarak kabul edilmesinin ve sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yasa talebimizin yaşama geçirilmesinin önemli bir adım olacağını tüm kamuoyu önünde Sağlık Bakanlığından talep ediyoruz” dedi.


Doktorlar, yağmur altında yaptıkları basın açıklamasının ardından görevlerinin başına döndüler.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 16:28
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