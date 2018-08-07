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Biberiye hazımsızlığa iyi geliyor

Biberiye, astımdan bronşite migren ağrılarında çarpıntıya birçok hastalığa iyi geliyor

07 Ağustos 2018 Salı 21:31
Biberiye hazımsızlığa iyi geliyor

BİBERİYE NEDİR?

Biberiye, ballıbabagillerden; Akdeniz çevresinde çok yetişen; küçük ve kokulu yaprakları ile çiçeklerinden faydalanılan bir bitkidir. Yaprakları iğne şeklindedir. 2m’ye kadar uzayabilir ve mavi – mor tonlarda çiçek verir. İçeriğinde pinen, kafuru, sineol, kamfen, borneol ve bornilasetat vardır.

Yaprak dökmeyen ve minik bir ağaca benzeyen biberiye kokusunu çam ağacına benzetebilirsiniz. Biberiye bu kokusuyla da  başta balık ve et yemekleri olmak üzere pek çok yemeğe lezzet vermek amacıyla baharat olarak tüketilmektedir.

Şifalı bitkiler içinde olan biberiyenin faydaları da tıpkı kullanım alanları gibi çok fazla:

BİBERİYENİN FAYDALARI NELERDİR?

  • Biberiye bitkisi sindirime kolaylık sağlar.
  • Astım ve bronşite karşı faydalıdır.
  • Mide ve bağırsakları uyararak hazmı kolaylaştırır.
  • İdrarı ve bağırsak gazlarını söktürücüdür.
  • Vücuda zindelik verir.
  • Damar tıkanıklığını önlemeye yardım eder.
  • Migren ağrılarını hafifletir, çarpıntıyı giderir.
  • Hazımsızlığı giderir.
  • Çarpıntıyı keser.
  • Saç yağlanması için etkilidir.
  • İdrar ve adet söktürür.

BİBERİYE NASIL TÜKETİLİR? 

İki tatlı kaşığı ince çekilmiş biberiğe yaprağını demliğe koyun ve üzerine 400 ml su ekleyin. 10 dakika demlendikten sonra suyunu süzün.

Eğer aklınızda biberiye zayıflatır mı sorusu geçiyorsa, haklısınız. Biberiye idrar söktürücü etkisinden dolayı daha kolay kilo vermenizi sağlar.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 21:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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