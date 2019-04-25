Biberin fiyatını yanıltıcı yazan pazarcıya ceza

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Perşembe pazarında bir esnafın etikete yanıltıcı fiyat yazması nedeniyle tezgahı zabıta tarafından kapatıldı. Kapatılan tezgahın önüne ise ‘Vatandaşa kötü davrandığı ve hileli satış yaptığı için kapatıldı’ yazısı asıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü uzun süredir hileli satış yapan ve müşteriyi yanıltan esnafın tezgahını kapatarak ifşa ediyor. Son olarak fiyat etiketlerinde yarım kilo biber için 2.99 yazan ve 99 rakamını gözle görünmeyecek derecede küçük yazan R.T. isimli esnafın tezgahı Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kapatıldı. Kapatılan tezgahın önüne ise ‘Vatandaşa kötü davrandığı ve hileli satış yaptığı için kapatıldı’ yazısı asıldı. Zabıtanın bu hareketi ise esnaftan ve vatandaşlardan takdir topladı.