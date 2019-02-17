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Biber görünümlü limon

Mersin’in Silifke ilçesinde limon ağacında bulunan “biber görünümlü üçlü limon” görenleri hayrete düşürdü.

17 Şubat 2019 Pazar 09:43
Biber görünümlü limon

Mersin’in Silifke ilçesinde limon ağacında bulunan “biber görünümlü üçlü limon” görenleri hayrete düşürdü.


Silifke’de yaşayan ve çiftçilik yapan Erhan Nizamoğlu ve arkadaşı Hayati Göztaşı bahçesinde limon toplarken ağaçtaki limonların yanında biber gördü. Nizamoğlu, bir süre sonra şaşkınlıkla ağaçtan kopardığı biber görünümlü limonu alarak evine geldi. Burada biber görünümlü limonu ailesine ve komşularına gösterdi. Limonu gören herkes çok şaşırırken, daha sonra limonun biber mi, yoksa limon mu olduğuna kendisi de inanamadığı için ziraat mühendisine gösterdi.


Erhan Nizamoğlu, bahçeye limon toplamaya gittiğini belirterek, “Limon toplarken ağaçta biber olduğunu fark ettim. Biraz inceledikten sonra biber görünümlü limon olduğunu fark ettim. Şaşırdım. Tadına baktık biber görünümlü limon, Allah’ın hikmeti işte” dedi.


Silifke’de daha önce tekli biber görünümlü limon gördüğünü ancak üçlü olarak görmediğini belirten Hayati Göztaşı ise, “Hayatım boyunca böylesine biber görünümlü bir limon görmedim. Dalında üçlü biber gibi gözüküyor. Allah’ın takdiri işte” dedi.


Biber görünümlü limonu gören vatandaşlar ise böylesini ilk defa gördüklerini, şaşkınlıklarını gizleyemediklerini belirttiler.


Ziraat Mühendisi Durmuş Belen ise ağaçta yaptığı incelemede, şekil bozukluğunun yerli limon cinsinde ender rastlanan bir durum olduğunu, zaman zaman tozlaşmanın yetersiz olduğu meyvelerde bu tür şekil bozukluklarının ortaya çıkabildiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 09:43
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