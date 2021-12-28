Biber dolması nasıl yapılır? Kırımızı biberle yapılan tarifler

Kolay biber dolması tarifi ile sofralarda anne eli değmişcesine lezzetli bir dolma yapabileceksiniz.İşte kolay tarif

Biber Dolması tarifi

Malzemeler

Yarım kg dolmalık biber

Her biber için 1 yemek kaşığı pirinç

1 adet soğan

1 yemek kaşığı salça

Maydanoz

2-3 adet domates

Karabiber

Tuz

Nane

Sıvı yağ-Zeytinyağı

Nasıl yapılır

Dolmalık biberlerimizi temizleyelim. Soğanları, domatesi küçük küçük doğrayalım. Domatesin kenarlarını biberlerin üstünü kapatmak için kullanacağız o yüzden önce kapatmak için kullanacaklarımızı kesersek daha iyi olur. İçini yemek harcında kullanabiliriz. Bir kaba hazırladığımız soğan, pirinç, salça, maydanoz, domates, karabiber, tuz, nane ve çok az sıvı yağı ekleyip iyice karıştıralım. Daha sonra bu harcı biberlere dolduralım. Harcı doldurduğumuz biberleri, tencereye dizelim. Harcı yaptığımız kabın içine sıcak su koyalım. O artık göz kararı olacak biberlerin yarısına kadar gelecek şekilde kabın içine koyduğumuz suya 1 yemek kaşığı salça ekleyelim ve eritelim. Bu karışımı biberlerin üstüne gelmeyecek şekilde tencereye, biberlerin yarısına gelene kadar dökelim. Kestiğimiz domateslerle biberlerin üstünü kapatalım. Daha sonra biberlerin üstüne çok az sıvı yağ veya zeytinyağı gezdirelim. Kısık ateşte yemeğimizi pişirelim. Afiyet olsun.

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Kırmızı biber çorbası tarifi

Malzemeler

2 adet kırmızı biber

2 yemek kaşığı un

1/2 su bardağı süt

6 su bardağı su

2 yemek kaşığısıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Kırmızı biber çorbası nasıl yapılır?

Kırmızı biberleri dilerseniz fırında dilerseniz ocakta közleyin.

Tabanı geniş bir tencereye unu alın ve kokusu çıkana kadar kavurun.

Közlenmiş kırmızı biberleri doğrayın ve sıvı yağı ile bilikte tencereye aktarın. Karıştırın.

6 su bardağı sıcak suyu yavaş bir şekilde ekleyin. Karıştırın ve orta ateşte kaynamaya bırakın.

Kaynayıp, bir süre piştikten sonra blender ile çorbayı ezin.

Yarım su bardağı sütü ekleyin ve karıştırın. Kaynamaya bırakın.

Tuz ve karabiber ekledikten sonra ocaktan alın ve servis edin. Dilerseniz kaşar peyniri rendesi ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

Köz kırmızı biberden çorba nasıl yapılır? Kolay tarif Kırmızı biberleri dilerseniz fırında dilerseniz ocakta közleyin. Tabanı geniş bir tencereye unu alın ve kokusu çıkana kadar kavurun. Közlenmiş kırmızı biberleri doğrayın ve sıvı yağı ile bilikte tencereye aktarın. 6 su bardağı sıcak suyu yavaş bir şekilde ekleyin.