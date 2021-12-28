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Kadın - Aile Biber dolması nasıl yapılır? Dolma biber tarifi
Kadın - Aile

Biber dolması nasıl yapılır? Dolma biber tarifi

Anne eEli değmiş gibi: Kolay biber dolması tarifi

Yeniakit Publisher
2021-12-28 13:34:00 - 2021-12-28 13:44:08
Biber dolması nasıl yapılır? Dolma biber tarifi

Kolay biber dolması tarifi ile sofralarda anne eli değmişcesine lezzetli bir dolma yapabileceksiniz.İşte kolay tarif

Biber Dolması tarifi 

Malzemeler

  • Yarım kg dolmalık biber
  • Her biber için 1 yemek kaşığı pirinç
  • 1 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Maydanoz
  • 2-3 adet domates
  • Karabiber
  • Tuz
  • Nane
  • Sıvı yağ-Zeytinyağı

Nasıl yapılır

Dolmalık biberlerimizi temizleyelim. Soğanları, domatesi küçük küçük doğrayalım. Domatesin kenarlarını biberlerin üstünü kapatmak için kullanacağız o yüzden önce kapatmak için kullanacaklarımızı kesersek daha iyi olur. İçini yemek harcında kullanabiliriz. Bir kaba hazırladığımız soğan, pirinç, salça, maydanoz, domates, karabiber, tuz, nane ve çok az sıvı yağı ekleyip iyice karıştıralım. Daha sonra bu harcı biberlere dolduralım. Harcı doldurduğumuz biberleri, tencereye dizelim. Harcı yaptığımız kabın içine sıcak su koyalım. O artık göz kararı olacak biberlerin yarısına kadar gelecek şekilde kabın içine koyduğumuz suya 1 yemek kaşığı salça ekleyelim ve eritelim. Bu karışımı biberlerin üstüne gelmeyecek şekilde tencereye, biberlerin yarısına gelene kadar dökelim. Kestiğimiz domateslerle biberlerin üstünü kapatalım. Daha sonra biberlerin üstüne çok az sıvı yağ veya zeytinyağı gezdirelim. Kısık ateşte yemeğimizi pişirelim. Afiyet olsun.

 

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