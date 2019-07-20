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BGSO müzikseverlerden tam not aldı

Beylikdüzü Belediyesinin bu yıl beşincisini düzenlediği Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri’nde sahne sırası bu kez Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası’ndaydı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:13
BGSO müzikseverlerden tam not aldı

Beylikdüzü Belediyesinin bu yıl beşincisini düzenlediği Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri’nde sahne sırası bu kez Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası’ndaydı. Beylikdüzü’nün yetenekli gençlerinden oluşan BGSO, Beylikdüzü halkına gurur ve mutluluk dolu anlar yaşattı. Beylikdüzü’nün değişimin adresi ve merkezi olduğunun altını çizen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde hayat farklı akacak, biz bunu hep söylemiştik ve Beylikdüzü’ndeki akış inşallah 39 ilçeye de yansıyacak” şeklinde konuştu.


Beylikdüzü Belediyesince düzenlenen ve sanat yönetmenliğini Figen Ayhan Karakelle’nin üstlendiği 5. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri’nde sahne sırası bu kez Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası’ndaydı. Şef Hakan Tepeli yönetimindeki, yaşları 14 ile 26 arasında değişen ve 107 kişiden oluşan orkestra, Yaşam Vadisi’nde gerçekleşen konserde dinleyicilere unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı. ‘Vadiden Anadolu’ya’ adlı konserde, Türk bestecilerine ait eser ve düzenlemeler BGSO yorumuyla hayat buldu. Müzikseverlerin ilgisinin oldukça yoğun olduğu geceye Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra gazeteci yazar Hıncal Uluç, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.



Beylikdüzü çoksesli korosu ilk kez sahne aldı


İlk konserini 19 Temmuz 2018 tarihinde 4. Beylikdüzü Klasik Günleri’nde veren ve bu yıl yine aynı tarihte müzikseverler ile buluşan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası’nın dinleyicilere bir de sürprizi oldu. Beylikdüzü Çoksesli Koro’su 5. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri’nde ilk kez sahne aldı. Köçekçe’den Nihavent Longa’ya, Telli Turna’dan Memleketim’e ve Hekimoğlu’ndan İstanbul’a uzanan geniş repertuarıyla BGSO Vadi’yi dolduran yüzlerce vatandaşa muhteşem bir müzik şöleni sundu.



“Beylikdüzü değişimin adresi ve merkezi oldu”


Konseri büyük bir mutluluk ve gururla izlediğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Beylikdüzü değişimin adresi ve merkezi oldu. Beylikdüzü’nde hayat farklı akacak, biz bunu hep söylemiştik. Beylikdüzü’ndeki akış inşallah 39 ilçeye de yansıyacak. Kültürün ve sanatın toplumu nasıl dönüştürdüğünü ve ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını görüyoruz. Kentlere ruhunu veren bu düzenlediğimiz etkinlikler. Gençlerimiz umudumuzu her geçen gün daha da arttırıyor” ifadelerini kullandı.



“Beylikdüzü’nün gençleri Türkiye’ye model olacak”


Beylikdüzü’ndeki gençlerinin Türkiye’ye rol model olacağını belirten Hıncal Uluç ise “Kelimelerin bittiği yerler vardır, bu gece de onlardan biri. Yüzlerce senfoni izledim ama bu gencecik insanların burada yaptığı iş beni oldukça etkiledi” şeklinde konuştu.


Renkli görüntülere sahne olan konser, Başkan Çalık’ın Şef Hakan Tepeli’ye plaket, Baş Kemancı Birsu Çelik ve orkestranın en küçük üyesi olan 11 yaşındaki Ceylin Aslan’a çiçek takdimiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:13
  1. konser
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