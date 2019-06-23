BGD Başkanı Yavuzaslan, "Suriye halkı daha fazla destek bekliyor"

BGD Başkanı Güngör Yavuzaslan’’Suriye halkı daha fazla destek bekliyor. Suriyeli misafirlerimizin evlerine dönmesini istiyorsak alandaki çalışmaları artırmalıyız’ ’dedi.

Bartın Gazeteciler Dernek Başkanı Güngör Yavuzaslan İHH Koordinasyonunda Suriye’de Fırat Kalkanı Bölgesi ile Zeytin Dalı Bölgesi’ne 2 günlük çalışma ziyaretinde bulundu. ZiyaretteiHH Bartın Yönetim Kurulu üyesiişadamı Murat Yıldırım ve Kocali Başiskele İHH üyelerinde yer aldı. Suriye’yiKilis üzerinde İHH Koordinatörü Ruhi Alemdaroğlu ile ziyaret eden heyet Afrin, Azez ve Al Bab bölgesinde sığınmacıların bulunduğu bölgeleri ziyaret etti. İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriyeli sığınmacılara ve savaş mağduru ailelere yapılan çalışmaları inceleyen heyet bölgede görev yapan Özel Harekat Polisleri ile TSK personelini de ziyaret etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı Kilis Lojistik Merkezinden başlayan çalışma ziyaret Azez Bölgesinde bulunan kampları ziyaretle başladı. Burada mağdur olan sığınmacı ailelerle görüşen İHH Heyeti çalışmalar hakkında bilgi aldı.Afrin’deİHH tarafından projelendirilen yetimhane merkezi proje alanınagiden ziyaretçiler İHH Koordinatörü Ruhi Alemdaroğlu’ndanbilgi aldılar. Heyet Al Bab bölgesinde ve bölgede bulunan köylerde iç savaş mağduru aileleri ve çocukları ziyaret ederek İHH tarafından kurulan okullar, huzurevleri ve yetimhaneleri yerinde incelediler.

Bartın Gazeteciler Dernek Başkanı Güngör Yavuzaslan İHA’ya yaptığı açıklamada "Suriye halkı daha fazla destek bekliyor. Suriyeli misafirlerimizin evlerine dönmesini istiyorsak alandaki çalışmaları artırmalıyız.Türkiye İHH gibi uluslararası yardım kuruluşlarının yanı sıra AFAD, Kızılay,Diyanet , Milli Eğitimve Sağlık Bakanlığı ile sahadaetkin bir şekilde faaliyet gösteriyor. Sınır valiliklerimiz fedakarca çalışıyor" dedi.

Yavuzaslan son günlerde toplumda oluşan Suriyeliler algısının sahayabağışçılar yapılan yardımları azalttığını belirtti.