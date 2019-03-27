Bezmiâlem’e bir ödül daha

Bezmiâlem Üniversitesi akademisyenleri kazandıkları ödüllere bir yenisini daha ekledi. 14-17 Mart tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 4. Psikiyatri Zirvesi & 11. Anksiyete Kongresinde, üniversitenin Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmet Kırpınar, Ass. Dr. Rabia Kevser Boyraz, Ass. Dr. Nafiye Selcan Önür, Psikolog Merve Suma ve Psikolog Müge Çombaş, “İrritabl Barsak Sendromu: Psikiyatrik Bir Sendrom” adlı çalışmaları ile “Prof. Dr. Günsel Koptagel İlal” ödülüne layık görüldü. Kıdemli araştırmacıların genç meslektaşlarıyla bir araya gelerek uygulanabilir ve bilimsel değeri yüksek yeni projeler planlayabilecekleri bir ortam oluşmasının sağlandığı kongrenin ana başlıkları nörogörüntüleme, psikofarmakolojik ve psikosomatik tedavi yaklaşımlarında yenilikler, nörobilinde güncellemeler olarak belirlendi. Bezmialem Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, 4. Psikiyatri Zirvesi & 11. Anksiyete Kongresinden ödülle dönen öğretim üyelerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.