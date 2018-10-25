Bezmialem’den yaşam bilimleri biyoteknoloji enstitüsü

Beykoz’da 1863 yılındaSultan Abdülaziz tarafından yaptırılan Tarihi Kışla Binası‘nda kurulan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü (YABBE), sağlık ve biyoteknoloji alanında araştırmalara başladı. Dünyanın önde gelen üniversitelerinden 6 bilim adamının ülkeye dönerek akademik kadroya katılmasıyla açılan YABBE’de tamamen dışa bağımlı olduğumuz endüstriyel enzimler, Hepatit B aşı üretimi, sıtma paraziti, Kırım Kongo kanamalı ateş virüsü ve parathormon gibi alanlarda çalışmalar yapılıyor.

100 kişilik akademik kadro yer alacak

Enstitüde 10 laboratuvar bulunuyor. Zamanla yaklaşık 100 kişilik akademik kadronun yer alacağı enstitüde ilk aşamada yurtdışından getirilen 6 öğretim üyesi göreve başladı. Her öğretim üyesi ile birlikte doktoralı uzman araştırmacılar, doktora ve yüksek lisans öğrencileri ve teknisyenin çalıştığı enstitümüzde, yeni araştırmacı öğretim üyesi ilave katılımlarla tamamlanacak.

Yurda dönmeyi arzu eden Türk bilim insanları hedefleniyor

Enstitünün zamanla İsveç’de Karolinska, Almanya’da Max-Planck gibi bulundukları ülkenin ismini uluslararası akademik ortamlarda parlak bir şekilde temsil eden, Türkiye’nin biyolojik araştırmalar alanında en önemli merkezlerinden biri haline gelmesine çalışılıyor. Ayrıca alanında hem emsal olacak hem de yurda dönmeyi arzu eden Türk bilim insanlarının çalışabileceği bir kurum haline getirilmesi hedefleniyor.