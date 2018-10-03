Bezmiâlem’den bilimsel ürün lansmanı

İki asırlık sağlık birikimiyle bitkilerle tedaviyi üniversite güvencesi altına almak ve sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek amacıyla markalaşma kararı alan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fitomer markası altında 6 bitkisel ürünü bugün satışa sunacak. Üniversiteden yapılan açıklamada, bitkilerle tedavinin önemsendiği günümüzde, sahte ve tağşişli ürün konusuna dikkat çekilerek, bu konunu bir tehdit unsuru olarak karşımıza çıktığı belirtildi.

YÖK onaylı merkez

Piyasada etkili dozları içermeyen veya kalitesiz etken madde taşıyan birçok ürün yer aldığı belirtilen açıklamada, "İlaç kalitesinde üretilen Fitomer ürünleri, toplum sağlığını tehdit eden sahte ve tağşişli ürünlere karşı bilim ışığında çözüm üretiyor. İSTKA desteğiyle yürütülen ve YÖK onaylı ilk Fitoterapi merkezi olan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Müdürü Prof. Dr. Murat Kartal’ın ev sahipliğinde Fitomer ürünlerinin lansmanı yapılacaktır" denildi.