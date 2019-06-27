Bezelyenin sağlığa 12 ayrı faydası | Bezelyenin faydaları nelerdir? Bezelye, baklagillerden taze, yeşil kabuğu ile taneleri ya da yalnız taneleri yenilen bir bitki türü. Ayrı taç yapraklı iki çenekli baklagiller familyasından tırmanıcı bir bitkidir. Türk ve dünya mutfaklarında besleyici özellikleri nedeniyle oldukça sık tüketilen bezelye aynı zamanda garnitür olarak diğer yemeklerde de kullanılır. Peki bezelyenin sağlığa faydaları nelerdir?

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