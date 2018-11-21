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Bez poşetler "bakkal amca"dan

Edirne Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası, vatandaşlarda çevre bilinci oluşturmak ve plastik poşet kullanımını azaltmaya katkıda bulunmak için kentteki market ve bakkallarda müşterilerine ücretsiz bez torba dağıtmaya başladı. - Edirne Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Süleyman Yaşagör:- "Oda olarak çevre dostu firma ve işletmelerle bez torbalar yaptırıp bakkallarımıza ücretsiz veriyoruz. Bakkallarımız da müşterilerine ücretsiz veriyor. 'Bakkal amca'lar olarak ilimizi, ülkemizi, dünyamızı naylon poşetlerden kurtaralım diyoruz"

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:23
Bez poşetler "bakkal amca"dan

EDİRNE (AA) - Edirne Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası, market ve bakkallara müşterilere ücretsiz vermeleri amacıyla bez torba dağıtmaya başladı.

Oda, kentteki büyük firmaların sponsorluk desteği ve üyelerinin katkılarıyla bez torbalar bastırdı. Alışverişlerde kullanılan poşetlerin 1 Ocak 2019'da ücretli hale gelecek olmasından dolayı müşterilerine bez poşet dağıtma kararı alan oda üyeleri, hem çevrenin korunmasına hem de vatandaşların ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

Edirne Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Süleyman Yaşagör, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019 yılı itibarıyla poşetlerin işletmelerde paralı olması kararını desteklediklerini söyledi.

Plastik kullanımının çevreye zarar verdiğini belirten Yaşagör, "Çevreye atılan poşetlerin şeffaf olanları sera etkisi yaparak ısıyı emiyor ve orman yangınlarına sebebiyet veriyor. Doğada bozulmaları için gereken süre denizde ve karada 400-500 yılı alıyor. Çevreye, doğaya ve insanlara olan zararlı etkileri en aza indirmek için plastik naylon poşetlerin kullanımının gün geçtikçe daha fazla ülkede kullanımı yasaklanıyor. Bundan dolayı 'bakkal amca'lar olarak plastik kullanımının azaltılmasına yönelik projeleri destekliyoruz." dedi.

- "Alışverişlerde bez torbalar kullanılsın"

Doğaya ve çevreye sahip çıkmak için çaba sarf ettiklerini belirten Yaşagör, şunları kaydetti:

"Daha bilinçli yaşamak ve gelecek nesillere de temiz, kullanılabilir bir çevre bırakabilmek adına doğada çözünürlüğü olan, geri kazandırabilir metaryeller kullanılmalı. Çevre ve insan sağlığı için doğa dostu malzemeler oldukça önemli. Edirne Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası olarak çevre dostu firma ve işletmelerle bez torbalar yaptırıp bakkallarımıza ücretsiz veriyoruz. Bakkallarımız da müşterilerine ücretsiz veriyor. Vatandaşlardan alışverişlerinde bu bez torbaları kullanmalarını istiyoruz. 'Bakkal amca'lar olarak ilimizi, ülkemizi, dünyamızı naylon poşetlerden kurtaralım diyoruz."

- "Plastik poşetlerin alternatifleri yaratılmalı"

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Eren de çevrenin korunmasına yönelik alınan kararın yerinde olduğunu belirtti.

Edirne Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası'nın yaptığı ücretsiz bez torba projesini desteklediklerini ifade eden Eren, "Gelecek yıldan itibaren plastik poşetlerin paralı olması bu poşetlerin kullanımını azaltacak ama önüne geçmeyecek. Plastik poşetlerin alternatifleri yaratılmalı. 'Bakkal amca'lar kendi dükkanlarında çözümler buldular. Bu konuda yerel yönetimlerinde bir şeyler yapması gerekiyor. Tam çevreci bir yaklaşımla plastik poşetlerin tamamen yasaklanması gerek." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik alışveriş poşetler, tüm satış noktalarından ücretli alınacak.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:23
  1. bez poşet
  2. Edirne Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası
  3. Edirne Bakkallar ve Tekel Bayileri Odası Başkanı Süleyman Yaşagör
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  5. naylon poşet

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