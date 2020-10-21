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Korona Virüs Bez maskeleri en fazla 5 defa kullanın
Korona Virüs

Bez maskeleri en fazla 5 defa kullanın

Kovid-19’la mücadele başta olmak üzere virüs sonucu ortaya çıkan solunum yolu hastalıklarının önlenmesinde maske kullanımı hayati önem taşıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 18:54:00 -
Bez maskeleri en fazla 5 defa kullanın

Uzmanlar maskenin yüz şekline uygun olması gerektiğini, her iki yanak bölgesine denk gelen kısımlarda boşluk olmamasını ve alt kısmının çene altına yerleştirilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Uzmanların maske konusunda yaptığı uyarılar şöyle: Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi kaydı olan, ‘melt blown’ özellikli süzme kabiliyetine sahip 3 katlı maskeler tercih edilmeli. Tıbbi maskeler ıslandığında, nemlendiğinde, kirlendiğinde, yere düştüğünde veya 4 saatin üzerindeki kullanımda değiştirilmeli, maske her kullanımdan sonra mutlaka ağzı bağlanarak çöpe atılmalı. Bez maskeler, dışarıdaki her kullanımdan sonra eve dönüşte mutlaka sabunlu suyla yıkanıp iyice durulanmalı ve en fazla 5 kez kullanılmalı.

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