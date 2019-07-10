Beytüşşebap’ta yangın Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde 50 dönümlük ağaçlık alanda yangın çıktı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde 50 dönümlük ağaçlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Ayvalık köyünde 50 dönümlük ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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