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Beytüşşebap’ta teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçe Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından Faraşin bölgesi Doğanyol köyü kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarına ait 22 bin biksi mühimmatı ele geçirildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:31
Beytüşşebap’ta teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçe Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından Faraşin bölgesi Doğanyol köyü kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarına ait 22 bin biksi mühimmatı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı’nca Faraşin bölgesi Doğanyol köyü kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut-1 operasyonunda teröristlere ait bir sığınakta 8 bidon içerisinde depolanan 22 bin biksi mühimmatı ele geçirildi. Mühimmatlara el konulurken, teröristlere ait sığınak kullanılamaz hale getirildi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 16:31
  1. doğa

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