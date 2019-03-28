Beytüşşebap’ta tam donanımlı kütüphane açıldı

Kato Dağı eteklerindeki Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde tam donanımlı modern kütüphane açıldı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde tam donanımlı Z-Kütüphane açıldı. İlçe merkezindeki Şehit Yalçın Aydın İmam Hatip Ortaokulunda Kütüphane Haftası münasebetiyle yapımı tamamlanan Z-Kütüphanesi’nin açılışına İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, AK Parti İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şerif Çelikkaya, AK Parti Belediye Başkan adayı Habip Aşan, kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kaymakam Pendik, kütüphaneye Sultan 2. Abdulhamit Han ismini verdiklerini söyledi. Kaymakam Pendik, “Bizim bu kütüphaneleri açmamızın, güzelleştirmemizin amacı gençlerimizin ve çocuklarımızın hem güzel ahlaklı hem aklını ve iradesini özgürce kullanan, hem milli ve manevi değerlerle mücehhez hem de çalışkan bir şekilde yetişmeleridir. Bizler gençlerimizin iyiliğini istiyoruz, güzelliğini istiyoruz. Daha aydınlık, daha güzel bir geleceğe koşmasını istiyoruz” dedi.

Şehit Yalçın Aydın İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Nazmi Güzel ise, Bakanlık tarafından okullarına gönderilen 80 bin 250 liralık bütçeyle kütüphaneyi yaptıklarını söyledi. Güzel, “Temennimiz bütün okullarda Z-Kütüphanelerinin kurulması. Kütüphanemizde proje köşesi, destek eğitim köşesi ve zeka oyunları köşelerinin okul idaresi ve öğretmenlerimizle düşünülüp kurulması ayrı bir zenginlik katmıştır. Öğrencilerimize bırakabileceğimiz en güzel eserlerden birinin mutluluğuyla tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.