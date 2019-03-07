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Beytüşşebap’ta mart ayı istişare toplantısı düzenlendi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, mart ayı istişare toplantısı düzenlendi.

07 Mart 2019 Perşembe 10:28
Beytüşşebap’ta mart ayı istişare toplantısı düzenlendi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, mart ayı istişare toplantısı düzenlendi.


Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen istişare toplantısına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, kamu kurum müdürleri, muhtarlar, aşiret liderleri ve kanaat önderleri katıldı. Kaymakam Pendik’in sunumuyla başlayan toplantıda ilçede yapılacak olan projeler tanıtıldı. Kaymakam Pendik, burada yaptığı konuşmada, bazı çalışmalarının kış nedeni ile durduğunu söyledi. Kaymakam Pendik, "Allah’ın izniyle karlar eridiği vakit kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizim tek bir amacımız var halkımıza hizmet etmek. ilçemizde bu gün ihaleye çıkacak bir çok projemiz var ve daha çok projemiz hayata geçmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu toplantılar aslında çok verimli geçiyor. Herkesin derdini birinci ağızdan duyuyoruz. Nerede bir eksiklik varsa giderilmesi için çözümler buluyoruz. Bu yıl malumunuz kış çok şiddetli geçti. Biz aynı zamanda yollarımızı açık tutmak için yoğun bir mesai harcadık. Bu toplantıların hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.


Toplantı daha sonra ilçenin sorunlarına ilişkin görüş alışverişi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:28
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