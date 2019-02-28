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Beytüşşebap’ta eğitime kar engeli

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 18:49
Beytüşşebap’ta eğitime kar engeli

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildi.


Beytüşşebap Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe ve köylerinde şiddetli kar yağışı nedeniyle okulların 1 Mart 2019 tarihinde bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi. İlçe genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verilirken, Kaymakamlık tarafından vatandaşların da duyarlı olması istendi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 18:49
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