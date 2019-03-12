0553 313 94 23

Beytüşşebaplılar İstiklal Marşı için tek yürek oldu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde İstiklal Maşı’nın kabulüyle ilgili düzenlenen programda vatandaş, esnaf, öğretmen, öğrenci, kaymakam, savcı, polis, asker hep birlikte İstiklal Marşı’nı seslendirdi.

12 Mart 2019 Salı 13:41
Beytüşşebaplılar İstiklal Marşı için tek yürek oldu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde İstiklal Maşı’nın kabulüyle ilgili düzenlenen programda vatandaş, esnaf, öğretmen, öğrenci, kaymakam, savcı, polis, asker hep birlikte İstiklal Marşı’nı seslendirdi.


Beytüşşebap Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programa, Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, Alay Komutanı albay Tahsin Saruhan, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz, Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şerif Çelikkaya, AK Parti Belediye Başkan adayı Habip Aşan ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, şiir dinletileri ile devam etti.


Programda bir konuşma yapan Kaymakam Pendik, Beytüşşebap’ın bugün tek yürek olduğunu söyledi. Kaymakam Pendik, “Her bir ağızdan İstiklal Marşı’mızın kabulünü kutladık. İlçemizde ilk defa güzel bir etkinlik düzenlendi. Buradan birliği ve beraberliği haykırdık. Bu gün hep bir ağızdan haykırdılar Kürt’üyle, Türk’üyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle, sağcısı ve solcusuyla kardeşiz beraberiz. Kimse bizi bölemeyecek diye haykırdılar. Malum son dönemlerde Beytüşşebap üzerine birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi bozmak isteyenler bazı psikolojik operasyonlar düzenliyorlar. Fitne fesat tohumları ekmek istiyorlar. Ama bugün burada esnafıyla vatandaşıyla ve bütün Beytüşşebaplılar hep bir ağızdan İstiklal Marşı’mızı söyledik” dedi.


Program, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:41
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehir hastanelerinde akademisyenlerle "kişisel sözleşme" dönemi
    1. Şehir hastanelerinde akademisyenlerle..
    2. Mansur Yavaş, hakkındaki iddiaları..
    3. Antalya Ulaşım A.Ş. şoförlerine ilk..
    4. Mustafa Cengiz: Artık deniz tükendi
    5. İpekyolu’nda “Meraklı Tilki ve..
    6. ATSO Başkanı Çetin: Turist sayısı ile..
    7. "Otomobil dönüşüm sektöründeki..
    8. Konyaspor'dan hakem tepkisi
    9. Konyaspor Başkanı Kulluk: "Sonuçlar ve..
    10. Beytüşşebaplılar İstiklal Marşı için..
    11. Sağlık Bakanı Koca: Devlet kirasını..
    12. Moskova’da, İstiklal Marşı’nın kabul..
    13. CHP'li isimden partililere ilginç..
    14. Mehmet Özhaseki'den dikkat çeken..
    15. Futbol: UEFA 17 Yaş Altı Avrupa..
    16. Mut’ta çiftçilere zeytin ve ceviz..
    17. Nehir korkuluğundaki intihar son anda..
    18. 90 yaşına bastığı gün yeniden doğdu
    19. Berko İlaç Pazarlama’da yeni atamalar
    20. Çin’de askeri uçak düştü: 2 ölü
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü