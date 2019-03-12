Beytüşşebaplılar İstiklal Marşı için tek yürek oldu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde İstiklal Maşı’nın kabulüyle ilgili düzenlenen programda vatandaş, esnaf, öğretmen, öğrenci, kaymakam, savcı, polis, asker hep birlikte İstiklal Marşı’nı seslendirdi.

Beytüşşebap Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programa, Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, Alay Komutanı albay Tahsin Saruhan, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz, Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şerif Çelikkaya, AK Parti Belediye Başkan adayı Habip Aşan ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, şiir dinletileri ile devam etti.

Programda bir konuşma yapan Kaymakam Pendik, Beytüşşebap’ın bugün tek yürek olduğunu söyledi. Kaymakam Pendik, “Her bir ağızdan İstiklal Marşı’mızın kabulünü kutladık. İlçemizde ilk defa güzel bir etkinlik düzenlendi. Buradan birliği ve beraberliği haykırdık. Bu gün hep bir ağızdan haykırdılar Kürt’üyle, Türk’üyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle, sağcısı ve solcusuyla kardeşiz beraberiz. Kimse bizi bölemeyecek diye haykırdılar. Malum son dönemlerde Beytüşşebap üzerine birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi bozmak isteyenler bazı psikolojik operasyonlar düzenliyorlar. Fitne fesat tohumları ekmek istiyorlar. Ama bugün burada esnafıyla vatandaşıyla ve bütün Beytüşşebaplılar hep bir ağızdan İstiklal Marşı’mızı söyledik” dedi.

Program, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.