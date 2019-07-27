Beytüşşebaplı öğrenci Şırnak birincisi oldu

Beytüşşebaplı öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) sınavında Şırnak birincisi oldu. İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, öğrenciyi bursla ödüllendi.

Şiyar Cin isimli adındaki öğrenci geçen yıl sınava katılmış ancak sınavda istediği puanı alamayınca tekrar hazırlanma kararı almıştı. Günde 6 saat boyunca aralıksız çalıştığını söyleyen başarılı öğrenci en büyük başarının aileden geldiğini söyledi. Cin, "7 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğuyum. Öncelikle zorlu bir süreçti. Sınava odaklandım hedefe ulaşmam için sürekli bir tempo sürekli bir çalışma oldu. Tam puan 461 okul puanıyla beraber 517 puan aldım. Bölgemizde eğitimin özellikle öğrenciler açısından sonuncu olması üzüyor. Böyle bir birincilik beni mutlu etti. Doktor olmayı düşünüyorum. Vatanın her hangi bir köşesinde çalışmak isterim. Aileme gelince çok zorlamadılar. Kendileri bana güvendi beni destekledi. Bu başarı aslında onların başarısı ilçe kaymakamımıza çok teşekkür ederim bizi makamında ağırladı" dedi.

Şiyar Cin’in babası Sekvan Cin ise oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Cin, "İnşallah ilerde oğlum vatanına milletine hayırlı bir evlat olur, ilçe kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik ise Beytüşşebap’tan birinci çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Pendik, "Beytüşşebaplı güzel bir gencimizin başarısını tebrik etmek için burada ağırladık. Gencimiz bizi ziyaret etti ailesiyle beraber hem ailesini hem gencimizi Şiyar Cin kardeşimizi tebrik ediyorum. Kendisi Beytüşşebaplı bir gencimiz yakın zamanda sonuçlanan üniversite sınavlarında büyük bir başarı elde etti. Bölgemiz açısından özellikle Beyutüşşebaplı gençler açısından ben bu başarıyı çok önemsiyorum. Demek ki çalışınca, gayret edince bu ülkedeki tüm imkanlar açılıyor. Muhabbetimizden anladığımız kadarıyla tıpı tercih edecek. Ankara, İstanbul’daki bir çok bölümü kazanabiliyor. İnşallah bu aldığı puanla buralardan birine yerleşecek. Doktor olmayı düşünüyor. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Kendisini idealist bir genç olarak görüyoruz. Başarının yanında bir ideal yoksa o başarı sınırlı kalıyor bu yüzden idealist olan gençlerin başarısı hem bu bölge açısından hemde ülkemizin geleceği açısından çok önemli. Kardeşi ilçe birincisi oldu oda il birincisi oldu. Maşallah Rabbim bu aileye güzel çocuklar bağışlamış bizlerde bu ailemize eğitim sürecinde kaymakamlık olarak desteğimizi sunacağız. İnşallah Şiyar ve kardeşi Beytüşşebaplı çocuklar okuyarak terörden ve şiddetten uzak bir şekilde hareket ederek hem kendileri için hem aileleri için hemde ülkemiz için başarılar elde edecekti" şeklinde konuştu.