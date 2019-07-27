0553 313 94 23

Beytüşşebaplı öğrenci Şırnak birincisi oldu

Beytüşşebaplı öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) sınavında Şırnak birincisi oldu.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:45
Beytüşşebaplı öğrenci Şırnak birincisi oldu

Beytüşşebaplı öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) sınavında Şırnak birincisi oldu. İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, öğrenciyi bursla ödüllendi.


Şiyar Cin isimli adındaki öğrenci geçen yıl sınava katılmış ancak sınavda istediği puanı alamayınca tekrar hazırlanma kararı almıştı. Günde 6 saat boyunca aralıksız çalıştığını söyleyen başarılı öğrenci en büyük başarının aileden geldiğini söyledi. Cin, "7 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğuyum. Öncelikle zorlu bir süreçti. Sınava odaklandım hedefe ulaşmam için sürekli bir tempo sürekli bir çalışma oldu. Tam puan 461 okul puanıyla beraber 517 puan aldım. Bölgemizde eğitimin özellikle öğrenciler açısından sonuncu olması üzüyor. Böyle bir birincilik beni mutlu etti. Doktor olmayı düşünüyorum. Vatanın her hangi bir köşesinde çalışmak isterim. Aileme gelince çok zorlamadılar. Kendileri bana güvendi beni destekledi. Bu başarı aslında onların başarısı ilçe kaymakamımıza çok teşekkür ederim bizi makamında ağırladı" dedi.


Şiyar Cin’in babası Sekvan Cin ise oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Cin, "İnşallah ilerde oğlum vatanına milletine hayırlı bir evlat olur, ilçe kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik ise Beytüşşebap’tan birinci çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Pendik, "Beytüşşebaplı güzel bir gencimizin başarısını tebrik etmek için burada ağırladık. Gencimiz bizi ziyaret etti ailesiyle beraber hem ailesini hem gencimizi Şiyar Cin kardeşimizi tebrik ediyorum. Kendisi Beytüşşebaplı bir gencimiz yakın zamanda sonuçlanan üniversite sınavlarında büyük bir başarı elde etti. Bölgemiz açısından özellikle Beyutüşşebaplı gençler açısından ben bu başarıyı çok önemsiyorum. Demek ki çalışınca, gayret edince bu ülkedeki tüm imkanlar açılıyor. Muhabbetimizden anladığımız kadarıyla tıpı tercih edecek. Ankara, İstanbul’daki bir çok bölümü kazanabiliyor. İnşallah bu aldığı puanla buralardan birine yerleşecek. Doktor olmayı düşünüyor. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Kendisini idealist bir genç olarak görüyoruz. Başarının yanında bir ideal yoksa o başarı sınırlı kalıyor bu yüzden idealist olan gençlerin başarısı hem bu bölge açısından hemde ülkemizin geleceği açısından çok önemli. Kardeşi ilçe birincisi oldu oda il birincisi oldu. Maşallah Rabbim bu aileye güzel çocuklar bağışlamış bizlerde bu ailemize eğitim sürecinde kaymakamlık olarak desteğimizi sunacağız. İnşallah Şiyar ve kardeşi Beytüşşebaplı çocuklar okuyarak terörden ve şiddetten uzak bir şekilde hareket ederek hem kendileri için hem aileleri için hemde ülkemiz için başarılar elde edecekti" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray, yarın Bordeaux ile karşılaşacak
    1. Galatasaray, yarın Bordeaux ile..
    2. CHP'de peş peşe toplu istifa depremi
    3. Bitlis'de 3 terörist etkisiz hale..
    4. Yerli üretim logolu etiketlerde yeni..
    5. Neyi vermedilerse kendimiz yaptık
    6. Bitlis'te bazı köy ve mezralarda..
    7. Vekaleten rektördü, asaleten atandı
    8. İsveç'te Türk restoranına el yapımı..
    9. Gazi Köşkü’nde onarım çalışmaları..
    10. Batan geminin kaptanını, kuvvet..
    11. Turan ve İskenderoğlu’ndan Biga..
    12. Eylem Tunçer: Kalp anomalisiyle doğan..
    13. Diyarbakır’da makas atan otomobil yol..
    14. Kaçak salep toplayıcılarına büyük ceza
    15. İçişleri Bakanlığından "anıt" açıklaması
    16. Başkan Tanğlay’dan Soyer’e cevap
    17. (Özel) Hurda yüklü kamyonetten böyle..
    18. Lüleburgaz’da Camiler Arası Futbol..
    19. Bursa’da motosiklet kazası: 1 ölü
    20. Bursa narkotik operasyonu: 18 gözaltı
    21. Annesini öldüren babasından şikayetçi..
    22. Yapay zeka temelli beslenme uygulaması..
    23. (Özel) Market dönüşü minik Ada’ya..
    24. Açık Kapı Projesi kapsamında 1 yılda..
    25. Tatvan’da sokağa çıkma yasağı
    26. Beydeğirmeni’nde yatırım başlıyor
    27. KKTC’de ’’Batı Nil Virüsü’’ alarmı
    28. Gürpınar’da hasat zamanı
    29. Büyükçekmece festivalinde “Barış ve..
    30. Üniversite adaylarına 'Üni-Veri' hizmeti
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz