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Beytüşşebap Kaymakamı Pendik: "Masum çocukları para karşılığında dağa çıkarıyorlar, çocukların sonunu görüyorsunuz"

Şırnak’ın Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, "Masum çocukları para karşılığında dağa çıkarıyorlar, onların sonunu görüyorsunuz.

08 Mart 2019 Cuma 15:22
Beytüşşebap Kaymakamı Pendik: "Masum çocukları para karşılığında dağa çıkarıyorlar, çocukların sonunu görüyorsunuz"

Şırnak’ın Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, "Masum çocukları para karşılığında dağa çıkarıyorlar, onların sonunu görüyorsunuz. Bu oyunu siz kadınlar bozacak, inşallah bu terör belası bitti" dedi.


Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir program düzenlendi. Beytüşşebap Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinliğe Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik ve eşi, Cumhuriyet Savcısı Samet Türker Kıroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Yılmaz, AK Parti Belediye Başkan adayı Habip Aşan ve çok sayıda kadın katıldı. Kadınlara karanfil dağıtan Kaymakam Pendik, terör örgütüne zorla katılan gençlerin nasıl dağa götürüldüğüne değinerek, kadınlardan kirli düzenin bozulması için destek istedi. Kaymakam Pendik, "Maalesef gariban Kürt kardeşlerimin çocuklarını ölüme sürükleyecekler, onlar ise lüks içerisinde, sefa içerisinde yaşamaya devam edecekler. Değerli kadınlar, Beytüşşebaplı hanımefendi kardeşlerim, bu iş bir bayrak sallamakla başlar. Daha seçime ve seçilme hakkını elde etmemiş gençlerimizi ve çocuklarımızı öne sürerek siyasete alet eden zihniyet bilsinler ki onların yeri kütüphaneler, parklar, okullardır. Dağa çıkarılarak kandırılmış masum çocuklar terörist yapılmış ve ölüme sürüklenmiş çocuklardır. Onların hepsi öldürülmüş çocuklardır. Çocukları görüyorsunuz, bu kirli siyasetin vadettikleri yaşam bu. Masum çocukları para karşılığında dağa çıkarıyorlar, çocukların sonunu görüyorsunuz. Bunu meydanlarda söyleyenlerin sürdükleri hayatlar ve masum Kürt kardeşlerimin yaşamı arasında dağlar kadar fark var. Sizin gibi değerli kardeşlerimin çocuklarını dağ çıkarıp ölüme sürüklüyorlar. Bu oyunu siz kadınlar bozacaktır. İnşallah bu terör belası bitti, bitecek ve Beytüşşebap’ta huzur hakim oldu" dedi.


Yapılan sunumların ardından ilçede yılın kadını seçilen şehit annesi Ayşe Kılıç’a plaket verildi. Daha sonra Halk Eğitim Merkezi’nde okuma yazma kursunda başarılı olan kadınlara sertifika verildi. 2 saat süren program Türkçe ve Kürtçe şarkıların seslendirildiği müzik dinletisi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:22
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